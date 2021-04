Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: de enkelblessure die Kevin De Bruyne in de FA Cup opliep zou hem niet lang meer aan de kant houden, zei Pep Guardiola donderdag.

Voor de vierde opeenvolgende keer staat Manchester City zondag in de finale van de Carabao Cup. Dat is 'een beker' en 'we gaan die zeker proberen winnen', zei Guardiola donderdag. Uiteraard, voor het eerst dit seizoen zal er voor een match van City volk in de tribunes zitten. Niet zo veel maar toch: fans. Die wil je niet teleurstellen, zeker niet na zo'n gek Super League-schandaal.

Zal City risico's nemen met De Bruyne? Allicht niet. In de selectie ja, maar bij twijfel rond het herstel lijkt de match van woensdag tegen PSG veel belangrijker.

In de titelstrijd zette City woensdag zonder De Bruyne alvast een grote stap. Na de onverwachte thuisnederlaag tegen Leeds en de goeie serie van Manchester United lag er toch wat druk op het duel met Aston Villa, vorige woensdag. Ilkay Gündogan werd bij de aftrap met de aanvoerdersband beloond voor zijn sterke seizoen.

City kwam achter in de openingsminuut, maar Foden, weer hij, en Rodri zetten nog voor rust de situatie recht. De uitsluiting van Stones bracht de zege niet in gevaar. Zelfs met tien tegen elf - en later tien tegen tien - kwam City nog aan ruim 70 procent balbezit. Björn Engels bleef overigens negentig minuten aan de kant, Marvelous Nakamba speelde een uur.

Door die zege is de kloof met Man. United weer wat groter. Gesteld dat United nog alles wint - met wedstrijden tegen onder meer Leeds, Leicester en Liverpool - dan heeft City nog zeven punten nodig; beide teams eindigen dan gelijk waarna een beter doelsaldo de doorslag geeft. Mathematisch zeker van de titel is City dus met acht punten. Kortom: nog drie keer winnen en dan kan de champagne de ijskast in. In het beste scenario is de competitie op zondag 2 mei, als United Liverpool confronteert, beslist, twee dagen voor de return tegen PSG. Anders is het later, ergens half mei, met wedstrijden tegen Crystal Palace, Chelsea en Newcastle.

