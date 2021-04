Elke week berichten we in The Life of Kevinover Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: het is best mogelijk dat KDB dit seizoen nog drie keer met Chelsea wordt geconfronteerd.

Best grappig om te zien hoe de - vooral Engelse - media vorige woensdag verrast waren door de positie van Kevin De Bruyne. Anders dan andere jaren in Dortmund vooral te zien op de linkerkant van het veld. Sommigen zagen hem als valse 9, maar dat was niet het plannetje dat in het hoofd van Pep was gerijpt. Dat kon je na de match afleiden uit de heath map van de Rode Duivel. Veelal links stond hij, zelden in de buurt van of in het strafschopgebied.

Dat kwam omdat City speelde zonder 9 - Gabriel Jesus bleef negentig minuten op de bank en Sergio Aguëro haalde zelfs het wedstrijdblad niet - maar ook zonder typische flanken. Pep hield ook Raheem Sterling op de bank, tot in de slotfase, toen de 1-2 op het bord stond en er kon worden geloerd op de counter.

Omdat ook links geen echte flankspeler stond - Phil Foden bleef hangen of zwierf naar binnen - had De Bruyne daar vrij spel. Zijn taak was dit keer niet strooien met potentiële assists maar zelf zijn kans gaan, naar binnen komen en schieten. Eén bal spatte uit mekaar op de lat, een andere werd in de corner verwerkt van waaruit Foden voor de 1-2 zorgde. Zonder zelf in de stats te verdwijnen met een assist of een goal, was De Bruyne toch belangrijk.

Eerste trofee?

Voor ons Belgen was die positie aan de linkerkant niet nieuw, in Genk is hij daar onder Vercauteren groot geworden, zij het vooral met voorzetten dan. Voor Engelse fans was het even in de ogen wrijven. De Bruyne voetbalde eerder bij City in hoofdzaak centraal en wat aan de rechterkant. Zelfs die keer in Madrid, toen hij op papier ook de valse 9 was, maar meestal aan de rechterkant van het middenveld te vinden was.

En zo blijft De Bruyne uiterst belangrijk in de race van City om de prijzen. Geef hem om het even welke aanvallende positie en hij kan er het verschil maken. Vandaar ook dat het datarapport dat zijn advocaten gebruikten in de onderhandelingen voor een nieuw contract, zo belangrijk was. Dat gaf 's mans belang aan, ook vergeleken bij positiegenoten elders. Elke baltoets werd opgenomen en geanalyseerd. Cijfers die waarnemingen ondersteunden. En een dik contract afdwongen.

Volgende hindernis in de jacht naar succes: Chelsea. De komende weken al zeker twee en misschien nog drie keer (als beide Engelse teams de finale van de Champions League bereiken op 29 mei) de tegenstander.

Inzet vandaag in de halve finale in de FA Cup: een plaats in de finale op Wembley van 15 mei. Dan mét publiek, dit weekend is het nog zonder. Op 8 mei staan City en Chelsea in de competitie tegenover elkaar.

Tussendoor speelt City ook nog even de finale van de Carabao Cup, tegen Tottenham. Tweeduizend uitverkoren fans van City mogen erbij zijn. Klaar voor het vieren van een eerste trofee.

