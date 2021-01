Iedere week berichten we in The Life of Kevin over de gebeurtenissen rond Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: de uitstekende prestaties van City en de contractperikelen ron de Rode Duivel.

Het is dezer dagen wat sukkelen, voor de Britse voetbalfan die in een land dat wordt geteisterd door coronabesmettingen nagenoeg de hele tijd thuis moet blijven en alleen via de buis zijn voetbal kan volgen. Want alle besmettingen ten spijt, die show goes on. Ook al treft het virus meer en meer ploegen.

Dit weekend - vanaf vanavond al - staan er bekermatchen op de kalender. De finale van de Carabao Cup is bekend sinds woensdag, Tottenham ontmoet Manchester City, in de FA Cup wordt het vanaf dit weekend menens. Het is een beetje overal te zien, die competitie: op BT Sport, via de FA Player, op BBC One, de website en de iPlayer van de openbare omroep.

Manchester City, eerder deze week winnaar bij de buren in de halve finale van de Carabao Cup, ontmoet zondagmiddag Birmingham City. De ploeg zit weer in een goeie flow, de zeges op Old Trafford en eerder bij Chelsea brachten daarvan alleen maar de bevestiging. Slechts drie tegengoals in de voorbije 12 wedstrijden in alle competities samen en slechts 13 tegengoals in 15 competitieduels: het is - opmerkelijk genoeg - vooral de verdediging die staat als een huis.

Dat stabiel geheel stelt Kevin De Bruyne in staat om uit te blinken: in zijn laatste vijf competitieduels was De Bruyne, onlangs nog eens als valse 9 opgesteld tegen Chelsea, betrokken bij vijf goals en had hij gemiddeld 3,5 schoten op doel en 3,2 key passes. Ook tegen United weerhield alleen de paal hem van een doelpunt.

Binnenkort leider?

De kans dat City eind januari mee bovenin prijkt in de competitie, lijkt groot. Al wierp COVID-19 ook zijn schaduw over de ploeg met recent nog enkele besmettingen. Er komt nog volk terug, en in afwachting dichtte de rest de kloof. Die bedraagt nu vier punten met leiders United en Liverpool, terwijl City minder wedstrijden speelde. Eén minder dan de stadsrivalen en twee minder dan de landskampioen.

Het programma in de maand januari geeft op papier alle aanleiding tot hoop en bevestiging op nog veel moois. Tot 6 februari en de topper tegen Liverpool komen er nog zes competitieduels met slechts één tegenstander uit de top acht: Aston Villa. De rest strijdt tegen degradatie. Niks is op voorhand zeker, zie de 1-1 tegen West Brom thuis, maar het ziet er heel mooi uit.

Nieuw contract

Een en ander wordt overschaduwt rond de perikelen en de onderhandelingen omtrent een nieuw contract voor Speler van het Jaar De Bruyne. Voor alle duidelijkheid: De Bruyne heeft er nog een tot medio 2023, er zit dus weinig druk op de ketel. De Rode Duivel is er sinds 2015 en zit er graag, met vrouw en familie.

Hoe de onderhandelingen lopen, weten alleen betrokkenen. De Spaanse pers, AS op kop, meent barsten in de relatie te zien en speculeert op een vertrek richting Real Madrid. Andere bronnen, ook Pep Guardiola alludeert in die richting, zijn er geruster op: het zetten van een handtekening onder een nieuw contract bij City, is een kwestie van weken, wat cijfers en de laatste details.

Is een en ander verbonden aan/met de komst van Messi? Volgens sommige media blijkt uit het eerste bod van City dat De Bruyne minder zou gaan verdienen om zo centen vrij te maken voor de komst van de Argentijn. Allicht geven daar de op til staande voorzittersverkiezingen bij Barcelona meer duidelijkheid over. Wie wint die en wat plant de nieuwe voorzitter rond Messi? Dan kan het allemaal snel gaan, in de beide richtingen. Tot dan is alles gespeculeer, in alle richtingen, tenzij voor wie mee rond de tafel aanschuift.

