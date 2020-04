The Athletic sprak met Kevin De Bruyne, die door de site tot Speler van het Jaar werd verkozen.

Kevin De Bruyne heeft er geen slecht seizoen opzitten (voorlopig). Hoewel Manchester City op een tegenvallende tweede plaats staat op maar liefst 25 punten van Liverpool, kende de middenvelder toch een aardig jaar.

Na 28 speeldagen heeft hij 16 assists en 8 goals op de teller staan. Dat zijn maar 4 assists minder dan recordhouder Thierry Henry in het seizoen 20002/03. Hij zou naar eigen zeggen de Franse wereldkampioen zelfs al hebben geïnformeerd over zijn opzet dit seizoen.

'Ik lachte er altijd over met Henry bij de nationale ploeg', vertelde De Bruyne aan The Athletic. 'En toen het de Testimonial van Vincent Kompany was, zei ik tegen hem: "Dit jaar kom ik voor jouw record."

Kevin De Bruyne was dus op recordjacht, maar door de coronacrisis is het nog onzeker of De Bruyne wel kan gaan voor dat record van Henry. 'Als het gebeurt, is dat fijn. Maar als dat niet zo is, dan is het maar zo. Het is echt al heel mooi om 16 assists te hebben en dat zegt al genoeg over mijn seizoen.'

Als beloning voor dat (voorlopig) geweldige seizoen werd KDB zelfs verkozen tot Speler van het Jaar door de Engelse site. Bij de 6 genomineerden stonden met Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Sadio Mané en Virgil van Dijk maar liefst 4 Liverpoolspelers. Enkel Jamie Vardy (Leicester) was geen lid van The Reds.

Stuart James van The Athletic verdedigt de keuze van de redactie. '16 assists en 8 goals... Kevin De Bruyne was bij meer goals betrokken dan eender welke speler in de Premier League. Maar die cijfers zeggen niet alles. Hij was gewoon een genot om naar te kijken. En dat hij dat ook nog eens deed in een City-team dat niet zo goed presteerde als anders, maakt de prestatie van De Bruyne nog uitzonderlijker. Ik denk dat KDB de beste speler was van dit seizoen.'

