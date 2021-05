Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: de Champions League winnen was, samen met het winnen van het WK, zijn droom als kind.

Zondag valt het doek over de Premier League. Voor Manchester City - dat een lang seizoen nationaal afsluit met een duel tegen Everton - staat er alleen prestige op het spel. De prijzen zijn binnen, alle ogen zijn nu gericht op het weekend erna, wanneer City in Porto Chelsea partij geeft in de finale van de Champions League.

Vlak voor het duel van vorige dinsdag bij Brighton - City verloor er met 3-2 nadat het met 0-2 leidde - had Guardiola uitstekend nieuws rond De Bruyne. Hij trainde sinds zondag weer mee met de groep, hersteld van een lichte blessure aan de dij. Pep hield De Bruyne in Brighton wel 90 minuten op de bank. Zien we De Bruyne zondagmiddag wél in actie, als test in de aanloop naar Chelsea? Wellicht wel, een beetje ritme mag; sinds PSG kwam De Bruye niet meer in actie.

Die finale is zijn plaats van afspraak. Toen hij kind was had De Bruyne twee dromen: het hoogste bereiken met club en land. Het hoogste met een club is die Champions League winnen. Daar krijgt hij, aan de vooravond van zijn 30e verjaardag, een eerste keer de kans toe. De Bruyne werkte de voorbije weken dan ook hard, om klaar te zijn. Wat betreft het hoogste met zijn land: daarvoor strandde hij in Rusland in de halve finale. In december 2022 is er een nieuwe kans.

De City-fans kunnen zondag achterover leunen en kijken naar de andere resultaten. Er staat geen degradatie meer op het spel zoals andere jaren, wel een strijd om Europa. Liverpool, Chelsea en Leicester City strijden voor een ticket in de Champions League; West Ham, Tottenham, Everton en Arsenal voor twee in de Europa League en eentje in de nieuwe Conference League. Belangrijke matchen genoeg.

De eerste individuele prijzen zijn ook uitgedeeld. Op 4 juni verkiezen de Engelse profs hun speler van het jaar, donderdagavond was het aan de Football Writers, de journalisten. Die lauwerden Rúben Dias, ploegmaat van De Bruyne, vóór Harry Kane, en Kevin zelf. Niet in de top drie, toch verrassend, Bruno Fernandes, van de vice-kampioen en Europa Leaguefinalist Manchester United. De Bruyne werd in dit referendum tweede.

Dias is de eerste verdediger sinds 1989 (Steve Nicol) die de trofee ontvangt. Hij is ook pas de derde, na Jürgen Klinsmann (1995) en Gianfranco Zola (1997), die de trofee krijgt op het einde van zijn eerste seizoen in de Premier League. Het tekent de straffe defensieve prestatie van de Portugees dit seizoen.

