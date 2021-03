Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: lukt het voor Pep Guardiola eindelijk ook nog eens in de derby?

Kevin De Bruyne zal dit jaar geen speler van het seizoen worden. Dat hoeft ook niet. De Bruyne gaf vorig seizoen al aan, tijdens de uitreiking van de zoveelste individuele prijs, dat hij alles liever inruilde voor de hoofdvogel: de titel.

Straks komt het er ongetwijfeld van. Pep Guardiola is de enige die de boot afhoudt en nog vraagt om negen à tien zeges in de rest van het seizoen. Focus proberen houden, heet zoiets. De rest van Engeland gaat ervan uit dat de opvolger voor Liverpool bekend is, zeker na de sterke reeks van de voorbije maanden, gebaseerd op een hechte defensie. Dat sterkt ook de verwachtingen voor de rest van de Champions League, één van de doelen.

Het is dezer dagen feesten voor De Bruyne, die na zijn hamstringblessure steeds beter wordt en mindere momenten in matchen afwisselt met geniale ingevingen. Bouwen aan records. Tegen West Ham: 200e winst voor Guardiola op de bank. Dat alles in 273 wedstrijden, indrukwekkend. De meest voorkomende score daarin: 2-1. City is een ploeg die voor een resultaat kan vechten, moet je durven afleiden.

In die 200 winstwedstrijden onder Pep scoorde City 606 keer. Gemiddeld drie per match. Sterk. Sergio Agüero en Raheem Sterling maakten er samen 200. De Bruyne 38. Na Sterling, meer dan 30.000 minuten, is onze landgenoot de tweede veldspeler met de meeste speelminuten tijdens die zeges: ruim 11.000. Ook dat is opvallend: Sterling is in zijn Cityperiode de door Guardiola meest gebruikte én één van de meest productieve spelers.

De 200e winst kwam er thuis tegen West Ham. Het was de 99e thuiszege voor Guardiola, die de kaap van de 100 rondde in het duel tegen de Wolves afgelopen dinsdag. Leander Dendoncker zette met een owngoal de thuisploeg op weg, uiteindelijk werd het 4-1. Winst zondag kan de bordjes voor Guardiola mooi in evenwicht hangen: 101 zeges thuis, 101 zeges uit.

Traditie tegen

Pep heeft zondagmiddag, wanneer de Manchester Derby wordt gespeeld, wel de traditie tegen. Sinds hij voor Manchester City tekende, is het in de competitie - de beker laten we even links liggen - de vijfde derby in het Etihad Stadium. De eerste eindigde op 0-0, in de tweede werd het 2-3. Kompany en Gündogan zorgden voor de rust voor een 'veilige' 2-0, maar toen begon de grote Pogbashow, met twee goals op een paar minuten. Smalling zorgde voor 2-3. Rashford en Martial, de twee die zondag het verschil moeten maken, zaten toen nog op de bank. Een bank waar ook De Bruyne die dag startte. Zijn invalbeurt in het slot kon de bakens niet meer verzetten.

In november 2018 kon Pep 'eindelijk' zijn eerste competitiederby thuis winnen: 3-1. Zonder De Bruyne, out, en met Kompany op de bank. Derby nummer 4 voor Pep ging weer verloren: in december 2019 kwam United met 1-2 winnen bij de buren. Doelpunten: Rashford en Martial.

Conclusie: Kevin De Bruyne won in de competitie onder Pep Guardiola thuis nog niet van Manchester United. Hij zorgde, onder Pep, thuis nog niet voor een goal of een assist in de derby. Er valt zondag dus een en ander recht te zetten, in dat rechtstreekse duel in de match tussen onze landgenoot en Bruno Fernandes.

De ster van de Portugees is de laatste weken aan het tanen. In zijn laatste 13 wedstrijden voor United maakte hij maar twee veldgoals. En in topwedstrijden lukt het de Portugees dit seizoen ook niet: slechts één veldgoal in acht topmatchen. De stats - wat doelpunten betreft dan toch - zijn voor De Bruyne overigens ook niet zo sterk dit seizoen: slechts drie goals, waarvan twee strafschoppen. Daartegenover staan wel elf assists in de Premier League.

