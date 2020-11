Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: voor de interlandbreak moet KDB eerst nog stevig aan de bak in de topper tegen Liverpool.

Maandag wordt Kevin De Bruyne terug in België verwacht, voor een nieuwe tiendaagse met de Rode Duivels. Woensdag is er de match tegen Zwitserland; een oefenwedstrijd zonder inzet - tenzij een revanche voor de nederlaag die de Rode Duivels uit de Nations League bonjourden - en net als tegen Ivoorkust allicht een duel zonder de Belgische spelmaker. Zondag staat België tegenover Engeland (in Leuven) en drie dagen later komt Denemarken op bezoek (ook in Leuven). Dan zit de tweede editie van de Nations League er op en weten de Belgen of ze dit keer wél de finaleronde spelen.

Levensbelangrijke topper

Maar eerst gaat alle aandacht zondag uit naar de klapper in het Etihad, tussen Manchester City en Liverpool. Een jaar geleden, in november 2019, stond deze topper geprogrammeerd op Anfield. Liverpool won toen, en diepte de kloof tussen de beide teams die dag uit tot negen punten. Een achterstand die de ploeg van Pep Guardiola nooit meer kon goedmaken. Negen punten kan het verschil nu niet worden, hooguit acht, als Liverpool hetzelfde flikt en wint, dit keer op verplaatsing.

De Reds zijn niet meer quasi foutloos gestart, zoals vorig seizoen met elf zeges op twaalf duels, maar zijn wel opnieuw competitieleider en laten veel minder liggen dan de ploeg van Kevin de Bruyne. City staat voorlopig slechts tiende met al twee gelijke spelen en een verlieswedstrijd in amper zes duels. Het moet wel gezegd: de eventuele kloof van acht is slechts virtueel, Liverpool heeft een wedstrijd meer gespeeld dan City.

De Reds komen gehandicapt naar Manchester, Virgil Van Dijk is lang out met een knieletsel en zal een tijdje de defensie niet leiden. Wie wordt de partner van Joe Gomez? Fabinho, zoals tegen Sheffield United en Midtjylland? Of terug Nathaniel Natt Phillips, zoals een week eerder tegen West Ham, als Joël Matip niet tijdig fit is. Phillips kreeg na zijn prestatie veel lof van Klopp, maar hij is eerder een monster dat sterk is door de lucht, terwijl City net dat voetbal niet als troef heeft. Of het nu Gabriel Jesus is die in de aanval speelt of Ferrán Torres: beuken en lange ballen gooien doet City niet. Dan is een monster in de lucht misschien niet de juiste optie.

Nieuw defensief duo

Sinds de komst van de Portugees Dias en de terugkeer van Laporte staat het bij de Blues defensief juist weer beter. Net als Sheffield United, Arsenal en Marseille kon ook Olympiacos niet scoren tegen City. Het lek lijkt gedicht. Ook hier evenwel een maar: het Liverpool van de vorige seizoenen was een team met tegen City steevast in de spits het trio Mané-Firmino-Salah, waarbij de Braziliaan zich vaak liet terugzakken uit de spits. Het Liverpool van nu heeft voorin een ander mannetje bij, door de boulevardpers gretig tot Fab Four (naar de Beatles) omgedoopt: Diogo Jota. Tegen Atalanta deze week was hij nog goed voor drie treffers. En dat is er eentje die hogerop het veld oorlog maakt. Een keer al stelde Klopp zijn Beatles samen op, tegen staartploeg Sheffield United, maar allicht is dat zondag iets te veel van het aanvallende.

Wie wordt het: toch Firmino en zijn werklust, en later in de partij Jota? Of andersom?

Het maakt het duel voor De Bruyne en co, die met 3-0 wonnen van Olympiacos, nog een tikkeltje aantrekkelijker. Nieuw, en dus meer uitdaging. City lijkt dit seizoen kwetsbaarder dan ooit, maar dat is Liverpool ook. Winner takes all in de race om de titel? Zondag allicht niet.

