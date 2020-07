In The Life of Kevin gaan we elke week op zoek naar nieuws over Kevin De Bruyne. Deze keer: belonen de spelers Kevin De Bruyne aan de vooravond van het weekend waarin het doek over de Premier League valt?

Het zijn de laatste uren van het seizoen voor de meeste Engelse voetbalprofs. Zij die nog Champions League (Chelsea, Manchester City) of Europa League (Manchester United, Wolves) moeten spelen, gaan nog even door, net als de twee finalisten van de FA Cup (Arsenal en opnieuw Chelsea).

Voor de andere ploegen valt zondag het doek. De laatste speeldag is nog een zeer interessante, zowel voor de Europese plaatsen (afhankelijk van eventuele sportieve successen in Europa zijn er nog een paar te verdelen), als voor de degradatie. Norwich is de enige die zeker is van degradatie, voor de twee andere plaatsen komen nog de Belgische kolonie van Aston Villa, Watford en Bournemouth in aanmerking.

Bij die laatste club speelt Arnaut Danjuma, bij de start van vorig seizoen nog in Brugse loondienst. Assistent-manager van het Watford van Christian Kabasele is ook een oude bekende: Graham Stack, ex-doelman van SK Beveren, die de ploeg na het late ontslag van Nigel Pearson nog maar net mee in handen heeft gekregen.

Het programma van de degradatiekandidaten zondag: Arsenal-Watford, West Ham United-Aston Villa en Everton-Bournemouth.

Stijgen al zeker naar de Premier League: Leeds en West Brom, twee traditieclubs. De derde plaats wordt beslist via play-offs, met heen- en terugwedstrijden. Swansea City-Brentford en Cardiff City-Fulham zijn de twee duels; twee Londense buren versus twee Welshe teams dus.

Voor Brentford zou promotie een primeur in de clubgeschiedenis zijn, met zeven zeges op rij naderden ze in het slot West Brom, maar uiteindelijk waren de laatste twee nederlagen fataal.

Verkiezing

Of Kevin De Bruyne daar wakker van ligt? Wellicht niet. Zijn doel: zondag nog minstens één assist op zijn naam zetten om Thierry Henry te evenaren, en als het kan twee, om diens record van 20 scherper te stellen. Alle ballen naar Kevin: tegen een lekke defensie zoals die van Norwich (al 70 tegengoals) kan dat werken; sinds de lockdown haalden ze nog niet één punt, met een doelpuntenverhouding van 1-18 in 8 duels. Het is dat we niet/nooit gokken, maar je zou al eens iets durven inzetten op een record.

Kan De Bruyne het zondag als Player of the Year? Dat weten we vanavond. De sportpers heeft haar player woensdag al in de bloemetjes gezet, dat werd aanvoerder Jordan Henderson van Liverpool. Hij is vandaag ook een van de favorieten voor de prijs die de profs uitreiken. Henderson staat symbool voor het fantastische seizoen van de Reds.

De Bruyne zet daar een individueel fantastisch seizoen tegenover. Naar wie helt de balans over? Het is niet zo dat de Player of the Year zoals de voetballers hem verkiezen, altijd uit de rangen van de kampioen komt. Vorig seizoen won Virgil van Dijk, en was City de kampioen. Het jaar voordien werd Mo Salah de winnaar en toen werd City ook kampioen.

Het seizoen van Liverpool en Henderson was uniek, maar drie keer op rij de beste speler van het jaar uit de havenstad... Antwoord vanavond, al deden Pep en vele anderen de voorbije weken heel hard hun best om de verdiensten van De Bruyne in de verf te zetten.

