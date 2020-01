In The Life of Kevin gaan we elke zaterdag op zoek naar nieuws over Kevin De Bruyne. Deze keer: het Team van het Jaar van de UEFA en op zoek naar het record van Thierry Henry.

Of hij er zelf enorm lang van wakker lag, durven we te betwijfelen, maar het viel wel op, vorige week, die spreidstand in de referenda. Het is moeilijk afwegen, de prijzen van De Bruyne met City (Vincent Kompany raakte op de Gouden Schoen zelf even de tel kwijt) versus de Europese trofee van Chelsea (weliswaar in de Europa League) en de fel gemediatiseerde overgang naar Real Madrid voor Eden Hazard.

Maar toch, het deed wat wenkbrauwen fronsen, de grote voorsprong vooral. Voor de stemmer in België was Eden Hazard in 2019 overduidelijk de beste Belg in het buitenland. Hazard kreeg 458 stemmen achter zijn naam, De Bruyne 348. Nummer drie, Romelu Lukaku finishte met 248. De rest stond, om het in wielertermen te zeggen, niet op de foto.

Team van het Jaar

Hoe anders reageerden de twee miljoen (!) stemmers die via uefa.com gedurende zes weken hun zeg mochten doen over het Team van het Jaar. Om de boel een beetje overzichtelijk te houden waren 50 spelers genomineerd. Onder hen maar liefst tien Rode Duivels. Uiteraard het voornoemde triumviraat, maar ook bijvoorbeeld Jan Vertonghen. Wellicht op weg naar het zuiden, hoorde je op de Gouden Schoen. Ajax, een logische bestemming gezien zijn band met de stad, kan later nog. Wordt het Napoli, waar Dries Mertens zijn zinnen heeft gezet op het clubrecord en daarom ook een transfer afwijst? Uitsluitsel later dit voorjaar.

Genomineerd zijn is één, het uiteindelijke elftal halen nog wat anders. Twee jaar geleden slaagde De Bruyne daar in, samen mét Hazard. Een jaar later was Hazard de enige Belg. Dit keer was die plaats voor De Bruyne. Niet voor de vedette van de 'kleine' Europese finale.

Uiteraard ging Liverpool, de winnaar van de grote, de Champions League, en de alleenheerser in Engeland met het grootste aantal nominaties lopen. Het uitstekende 2019 - vicekampioen en nu autoritair leider -werd bekroond met vijf spelers in het team van het jaar: Alisson Becker, Andy Robertson, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold en Sadio Mané. De andere plaatsen krijgen de (ex-)Ajacieden Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, Robert Lewandowski en - uiteraard - de oudjes Messi en Ronaldo.

Record van Henry

Voor De Bruyne gaat het voetballeven op het veld verder met drie duels in de komende week: zaterdagmiddag wordt er thuis gevoetbald tegen Crystal Palace, de enige ploeg die vorig seizoen in de competitie in het Etihad Stadium kon komen winnen. Christian Benteke, spierletsel, is nog onzeker.

Dinsdag moet City naar Sheffield United en zondag staat een duel in de FA Cup op de kalender. Dan komt Fulham. Drie dagen later, op woensdagavond 29 januari, is er de derby tegen United. Inzet na de 1-3-winst op Old Trafford: het veiligstellen van alweer de kans op een nieuwe ligabeker.

In de eerste twee duels - die van zaterdag en dinsdag - kan De Bruyne verder op zoek naar het record van Thierry Henry. Dat van het aantal assists in één seizoen. Na zijn twee tegen Aston Villa komt De Bruyne al aan veertien. Dat is nog zes te gaan om Henry, die er in het seizoen 2002/03 twintig schonk aan een ploegmaat, bij te halen.

Mesut Özil kwam daar ooit al het dichtst bij, met negentien in het seizoen 2015/16. Frank Lampard en Cesc Fàbregas strandden ooit op achttien.

De wedstrijd tegen Crystal Palace inbegrepen heeft onze landgenoot nog zestien matchen om het kunstje te flikken. Statistisch gezien moet dat lukken: met een gemiddelde van 0,64 assists per competitiematch zou hij op het einde moeten uitkomen op 24 assists. Ruim beter dan Henry dus.

Recordman Agüero

De Fransman raakte tijdens de match bij Aston Villa een ander record kwijt: dat van beste overzeese doelschutter in de Premier League. Dat record staat nu op naam van Sergio Agüero, die in 255 wedstrijden al 177 keer scoorde. En passant pakte Agüero in Villa Park nog een ander record: dat van het aantal hattricks. Hij zorgde zondag voor zijn twaalfde, dat is eentje beter dan Alan Shearer.

Voor De Bruyne spreekt een en ander voor zichzelf. De Bruyne na de match in de Manchester Evening Times: 'Ik speel nu vijf jaar met Sergio en de cijfers zijn wat ze zijn. De manier waarop hij zich gedraagt is uitstekend. Hij is niet iemand die je de hele tijd hoort. Sergio voetbalt en houdt de rest voor zichzelf. Dat is nice.'

Dat is ook hoe De Bruyne is. Alles op het veld, discreet ernaast.

Opvallend, en we zullen zien of het dit seizoen nog een vervolg krijgt: pas voor de tweede keer dit seizoen stonden Agüero én Gabriel Jesus samen in de basis. Beiden scoorden. De combinatie werkte ook al in het verleden. In de elf wedstrijden waarin Guardiola ze samen opstelde - Agüero wat vanaf de linkerkant als Jesus ook speelt - maakte City veertig goals. Oder hun beiden verdeelden ze er 22: Agüero 14, Jesus 8.

Of hij er zelf enorm lang van wakker lag, durven we te betwijfelen, maar het viel wel op, vorige week, die spreidstand in de referenda. Het is moeilijk afwegen, de prijzen van De Bruyne met City (Vincent Kompany raakte op de Gouden Schoen zelf even de tel kwijt) versus de Europese trofee van Chelsea (weliswaar in de Europa League) en de fel gemediatiseerde overgang naar Real Madrid voor Eden Hazard. Maar toch, het deed wat wenkbrauwen fronsen, de grote voorsprong vooral. Voor de stemmer in België was Eden Hazard in 2019 overduidelijk de beste Belg in het buitenland. Hazard kreeg 458 stemmen achter zijn naam, De Bruyne 348. Nummer drie, Romelu Lukaku finishte met 248. De rest stond, om het in wielertermen te zeggen, niet op de foto.Hoe anders reageerden de twee miljoen (!) stemmers die via uefa.com gedurende zes weken hun zeg mochten doen over het Team van het Jaar. Om de boel een beetje overzichtelijk te houden waren 50 spelers genomineerd. Onder hen maar liefst tien Rode Duivels. Uiteraard het voornoemde triumviraat, maar ook bijvoorbeeld Jan Vertonghen. Wellicht op weg naar het zuiden, hoorde je op de Gouden Schoen. Ajax, een logische bestemming gezien zijn band met de stad, kan later nog. Wordt het Napoli, waar Dries Mertens zijn zinnen heeft gezet op het clubrecord en daarom ook een transfer afwijst? Uitsluitsel later dit voorjaar.Genomineerd zijn is één, het uiteindelijke elftal halen nog wat anders. Twee jaar geleden slaagde De Bruyne daar in, samen mét Hazard. Een jaar later was Hazard de enige Belg. Dit keer was die plaats voor De Bruyne. Niet voor de vedette van de 'kleine' Europese finale.Uiteraard ging Liverpool, de winnaar van de grote, de Champions League, en de alleenheerser in Engeland met het grootste aantal nominaties lopen. Het uitstekende 2019 - vicekampioen en nu autoritair leider -werd bekroond met vijf spelers in het team van het jaar: Alisson Becker, Andy Robertson, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold en Sadio Mané. De andere plaatsen krijgen de (ex-)Ajacieden Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, Robert Lewandowski en - uiteraard - de oudjes Messi en Ronaldo.Voor De Bruyne gaat het voetballeven op het veld verder met drie duels in de komende week: zaterdagmiddag wordt er thuis gevoetbald tegen Crystal Palace, de enige ploeg die vorig seizoen in de competitie in het Etihad Stadium kon komen winnen. Christian Benteke, spierletsel, is nog onzeker. Dinsdag moet City naar Sheffield United en zondag staat een duel in de FA Cup op de kalender. Dan komt Fulham. Drie dagen later, op woensdagavond 29 januari, is er de derby tegen United. Inzet na de 1-3-winst op Old Trafford: het veiligstellen van alweer de kans op een nieuwe ligabeker.In de eerste twee duels - die van zaterdag en dinsdag - kan De Bruyne verder op zoek naar het record van Thierry Henry. Dat van het aantal assists in één seizoen. Na zijn twee tegen Aston Villa komt De Bruyne al aan veertien. Dat is nog zes te gaan om Henry, die er in het seizoen 2002/03 twintig schonk aan een ploegmaat, bij te halen. Mesut Özil kwam daar ooit al het dichtst bij, met negentien in het seizoen 2015/16. Frank Lampard en Cesc Fàbregas strandden ooit op achttien.De wedstrijd tegen Crystal Palace inbegrepen heeft onze landgenoot nog zestien matchen om het kunstje te flikken. Statistisch gezien moet dat lukken: met een gemiddelde van 0,64 assists per competitiematch zou hij op het einde moeten uitkomen op 24 assists. Ruim beter dan Henry dus.De Fransman raakte tijdens de match bij Aston Villa een ander record kwijt: dat van beste overzeese doelschutter in de Premier League. Dat record staat nu op naam van Sergio Agüero, die in 255 wedstrijden al 177 keer scoorde. En passant pakte Agüero in Villa Park nog een ander record: dat van het aantal hattricks. Hij zorgde zondag voor zijn twaalfde, dat is eentje beter dan Alan Shearer.Voor De Bruyne spreekt een en ander voor zichzelf. De Bruyne na de match in de Manchester Evening Times: 'Ik speel nu vijf jaar met Sergio en de cijfers zijn wat ze zijn. De manier waarop hij zich gedraagt is uitstekend. Hij is niet iemand die je de hele tijd hoort. Sergio voetbalt en houdt de rest voor zichzelf. Dat is nice.'Dat is ook hoe De Bruyne is. Alles op het veld, discreet ernaast.Opvallend, en we zullen zien of het dit seizoen nog een vervolg krijgt: pas voor de tweede keer dit seizoen stonden Agüero én Gabriel Jesus samen in de basis. Beiden scoorden. De combinatie werkte ook al in het verleden. In de elf wedstrijden waarin Guardiola ze samen opstelde - Agüero wat vanaf de linkerkant als Jesus ook speelt - maakte City veertig goals. Oder hun beiden verdeelden ze er 22: Agüero 14, Jesus 8.