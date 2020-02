Elke zaterdag berichten we in 'The Life of Kevin' over het wedervaren van Kevin De Bruyne in Manchester. Deze week: leren van fouten en uitkijken naar 1 maart.

Kevin De Bruyne heeft er met Manchester City een vreemde week op zitten. Voor de vierde keer in vijf jaar plaatste zijn ploeg zich voor de finale van de Carabao Cup, maar de manier waarop dit gebeurde, was niet zo mooi.

City verloor woensdag de terugwedstrijd in de halve finale met 0-1 van stadsgenoot United. Hoe, snapte De Bruyne niet zo, zei hij achteraf voor de camera's. "We gooiden te veel weg vandaag. We zagen er niet goed uit bij de tegengoal, uit het niets scoorden ze. Van deze fouten moeten we leren."

Viraal op sociale media ging zijn discussie met Nicolás Otamendi. Die vloog in de 87e minuut nogal wild in op Harry Maguire aan de rand van het strafschopgebied. De Bruyne uitte meteen zijn bedenkingen. Gelukkig voor City bakte Fred niks van die kans tot scoren. Tien minuten eerder zag United al een groot stuk van zijn kansen de grond ingeboord, toen Mata tegen een tweede gele kaart aanliep.

Tijdens de wedstrijd was er wat opschudding in de tribunes en afkeuring achteraf naar aanleiding van wat gebaren van Cityfans die een vliegtuig nabootsten. Op 6 februari is er in de stad weer de herdenking van de vliegtuigramp uit 1958 waarbij rivaal United een hele generatie topvoetballers verloor.

Verdedigen

Tegenstander in de finale op zondag 1 maart wordt Aston Villa, dat dinsdagavond Leicester City wipte. Doelpuntenmaker in de 93e minuut van de winnende goal - na de 1-1 in Leicester stond het ook in de blessuretijd in Birmingham 1-1 - werd gewezen Anderlechtspeler Trezeguet, die een kwartier voor tijd inviel.

Aan de aftrap bij Villa: Ally Samatta en Marvelous Nakamba. Bij de bezoekers startte Youri Tielemans en bleef Dennis Praet op de bank.

De finale van de Carabao Cup wordt op Wembley gespeeld, met City als favoriet. Eerder in januari won men nog met 6-1 van Villa. Londen is ook de stad waar De Bruyne en co zondag heen moeten. Op White Hart Lane wacht Tottenham, sinds deze week zonder regisseur Christian Eriksen.

Het nieuws van de week bij City was de contractverlenging van Fernandinho. Uitkijken is het naar de prestatie van de verdediging, met misschien een nieuwe kans voor Aymeric Laporte. Want scoren mag dan geen probleem zijn voor City, in de competitie maakten ze al 65 doelpunten, maar verdedigen is dat wel. Met 27 tegendoelpunten in 24 wedstrijden zijn dat geen goeie cijfers.

Zeker niet als je weet dat er later deze maand een duel met Real Madrid op de agenda staat. Een ploeg die wél kan verdedigen. Real slikte in 21 competitieduels dit seizoen nog maar 13 tegengoals.

