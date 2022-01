Kevin De Bruyne heeft een plaats gekregen op het middenveld in het Wereldelftal van 2021 van spelersvakbond FIFPRO en Wereldvoetbalbond FIFA, dat maandag op The Best FIFA Football Awards werd bekendgemaakt. Romelu Lukaku maakte ook kans op een stek in de ploeg maar werd niet verkozen.

Manchester City-middenvelder De Bruyne en aanvaller Lukaku, die in de zomer Inter Milaan ruilde voor Chelsea, maakten deel uit van de shortlist. Profvoetballers van over de hele wereld mochten stemmen. In 2020 werd De Bruyne al opgenomen in het Wereldelftal van het Jaar. De twee jaar voordien schopte Eden Hazard het tot in de beste 11. De doelman, de drie verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers die de meeste stemmen kregen, werden uiteindelijk in de 'World 11' opgenomen. De laatste plek in het elftal ging naar de speler met de meeste stemmen die niet tot dit tiental behoorde.

De eerste editie van The Best FIFA Football Awards in huidige vorm vond plaats na afloop van het jaar 2016. Dit jaar was er, wegens de coronapandemie, geen groot gala maar een online show.

Wereldelftal van 2021 - Doel: Gianluigi Donnarumma (Ita) Verdediging: David Alaba (Oos), Leonardo Bonucci (Ita), Ruben Dias (Por) Middenveld: Kevin De Bruyne (Bel), Jorginho (Ita), N'Golo Kante (Fra) Aanval: Cristiano Ronaldo (Porl), Erling Haaland (Noo), Robert Lewandowski (Pol), Lionel Messi (Arg).

De Poolse spits Robert Lewandowski van Bayern München werd net als in 2020 verkozen tot Speler van het Jaar. De Spaanse Alexia Putellas van FC Barcelona kroonde zich tot Speelster van het Jaar.

Lewandowski haalde het voor de Argentijn Lionel Messi (PSG) en de Egyptenaar Mohamed Salah (Liverpool).

Manchester City-middenvelder De Bruyne en aanvaller Lukaku, die in de zomer Inter Milaan ruilde voor Chelsea, maakten deel uit van de shortlist. Profvoetballers van over de hele wereld mochten stemmen. In 2020 werd De Bruyne al opgenomen in het Wereldelftal van het Jaar. De twee jaar voordien schopte Eden Hazard het tot in de beste 11. De doelman, de drie verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers die de meeste stemmen kregen, werden uiteindelijk in de 'World 11' opgenomen. De laatste plek in het elftal ging naar de speler met de meeste stemmen die niet tot dit tiental behoorde. De eerste editie van The Best FIFA Football Awards in huidige vorm vond plaats na afloop van het jaar 2016. Dit jaar was er, wegens de coronapandemie, geen groot gala maar een online show. Wereldelftal van 2021 - Doel: Gianluigi Donnarumma (Ita) Verdediging: David Alaba (Oos), Leonardo Bonucci (Ita), Ruben Dias (Por) Middenveld: Kevin De Bruyne (Bel), Jorginho (Ita), N'Golo Kante (Fra) Aanval: Cristiano Ronaldo (Porl), Erling Haaland (Noo), Robert Lewandowski (Pol), Lionel Messi (Arg). De Poolse spits Robert Lewandowski van Bayern München werd net als in 2020 verkozen tot Speler van het Jaar. De Spaanse Alexia Putellas van FC Barcelona kroonde zich tot Speelster van het Jaar.Lewandowski haalde het voor de Argentijn Lionel Messi (PSG) en de Egyptenaar Mohamed Salah (Liverpool).