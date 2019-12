In The Life of Kevin gaan we elke zaterdag op zoek naar nieuws over Kevin De Bruyne. Deze keer: beter dan Hazard, lof van Jermaine en een loodzwaar programma.

Eindejaar is traditiegetrouw een periode van lijstjes, ook in het voetbal. Een kleine maand na de verkiezing van de Gouden Bal, gewonnen door Lionel Messi, kwamen de toonaangevende Engelse bladen FourFourTwo en The Guardian met een top 100.

Daaruit blijkt appreciatie voor Kevin De Bruyne, die bij de Gouden Bal slechts als 14e eindigde, na Eden Hazard op 13. The Guardian zet hem op 12 en FourFourTwo zelfs op 8. Dat is twee keer béter dan Hazard, respectievelijk op plaatsen 14 en 16.

FourFourTwo omschrijft de Belg van Manchester City als 'essential to their Champions League ambitions'. Niet vergeten dat KDB een deel van 2019 moest missen met blessures. Vorig jaar stond hij in het lijstje van The Guardian trouwens nog op de vierde plaats.

For the record: bij beide bladen prijken Messi en Virgil van Dijk op 1 en 2.

Tijd en ruimte

Ondertussen blijft het lof regenen op Kevin De Bruyne. Na de 3-1-overwinning tegen Leicester City, waarin onze landgenoot na een fantastische run het derde doelpunt aan Gabriel Jesus aanbood, werd hij in Match Of The Day zelfs 'de beste middenvelder ter wereld' genoemd.

Het was analist Jermaine Jenas die die woorden in de mond nam. De nu 36-jarige oud-speler weet waarover hij spreekt: hij was zelf een middenvelder bij onder meer Newcastle, Tottenham en Queens Park Rangers.

Jenas verwoordde het als volgt: 'Hij is een van die spelers die, zoals alle groten, altijd tijd en ruimte rond zich lijkt te hebben. Als dit Manchester City op zijn best is, kan je niet veel doen om het af te stoppen en Leicester City heeft dat aan den lijve ondervonden.'

Over De Bruyne: 'Hij kiest nooit de gemakkelijkste weg, dat vind ik zo goed aan hem. Dat hij de tijd en de ruimte vindt, is geen toeval, hij werkt harder en hij heeft de drive om in die ruimtes te komen. In zijn hoofd heeft hij ook al lang gezien wat er moet gebeuren. Daarom functioneert het team zo goed.'

9 wedstrijden op 30 dagen

De vraag blijft natuurlijk hoe de blessuregevoelige De Bruyne de komende helse weken gaat verteren.

Tussen 29 december en 29 januari staan er immers nog vijf competitiewedstrijden en vier bekermatchen op het menu. Twee in de FA Cup, waarvan de eerste op 4 januari tegen Port Vale (League Two), en twee in de EFL Cup. In die laatste beker heeft Manchester City alweer de halve finale bereikt. Tegenstander daar is Manchester United.

Een kans voor Guardiola en de zijnen om de 1-2-nederlaag van enkele weken geleden in de competitie uit te wissen...