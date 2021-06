Kevin De Bruyne gaf maandag de hoekschop waaruit het openingsdoelpunt van de Duivels tegen Finland (0-2 zege) voortkwam.

Een kopbal van Thomas Vermaelen werd door de Finse doelman Lukas Hradecky ongelukkig in eigen doel gewerkt. De spelmaker van Manchester City gaf ook de assist voor het tweede doelpunt van Romelu Lukaku. De Bruyne had na zijn geweldige invalbeurt tegen Denemarken zo opnieuw een belangrijk aandeel in de overwinning van de Rode Duivels.

'Ik speel al op deze manier sinds ik op achttienjarige leeftijd debuteerde bij Racing Genk', zei De Bruyne na afloop op de persconferentie bij een vraag over zijn spelinzicht. 'Ik zal zo blijven spelen, zowel bij het nationale team als bij mijn club.'

Het was voor KDB zijn eerste basisplaats sinds zijn operatie. Hij zag tegenstander Finland een degelijke match spelen. 'Het was moeilijk', legde hij uit. 'We wisten dat Finland zeer compact zou spelen en dat het niet makkelijk zou zijn om hen te verslaan. Onze tweede helft was beter dan de eerste en vanaf het moment dat we een eerste keer scoorden, wisten we dat we zouden winnen. Er was meer ruimte.'

De Bruyne werd door de UEFA uitgeroepen tot Man van de Match. 'Dat is leuk, maar het belangrijkste is de manier waarop de ploeg speelt', ging hij verder. 'Ik probeer de ploeg te pushen om beter te worden, niet alleen collectief maar ook de jongens individueel. We hebben vandaag weer veel geleerd en nemen dat mee naar de volgende match.'

Die volgende match spelen de Duivels zondag in Sevilla. De tegenstander in de achtste finales is nog niet bekend. De Bruyne wilde na de eerste ronde ook nog geen conclusies trekken uit het toernooi. 'Dat is niet nuttig. Vanaf nu is het alles of niets. We mogen geen fouten meer maken of het is voorbij.'

