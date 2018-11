Kevin De Bruyne is opnieuw minstens vijf weken out

De Rode Duivel, die nog maar pas terugkwam uit blessure, viel donderdag uit met een blessure aan de linkerknie in de League Cup, en is geraakt aan de ligamenten. Dat heeft Manchester City vrijdag laten weten na een scan.

Een operatie is niet nodig maar De Bruyne zal vijf à zes weken buiten strijd zijn.

Teleurgesteld

De Bruyne kreeg in de slotfase van de partij het volle gewicht van zijn tegenstander op zijn knie. De middenvelder kon niet meer voort en moest naar de kant.

'We vinden het uiteraard erg dat Kevin weer out is,' vertelde City-coach Pep Guardiola op een persmoment. 'De artsen vertelden me dat hij gisteren heel teleurgesteld was, maar vandaag is hij het al wat minder. Kevin kan nu tijd doorbrengen met zijn pasgeboren zoontje (Rome, nvdr.) en gezin. Na de interlandbreak zal hij sterker terugkeren en ons helpen onze doelen te bereiken. Ik bekijk het ook positief, hij zal dan in de tweede fase van het seizoen frisser zijn. Hij is nu in goede handen.'

Rode Duivels

De nieuwe blessure voor De Bruyne is ook een domper voor bondscoach Roberto Martinez. De Spanjaard zal dus niet kunnen rekenen op de draaischijf voor de twee afsluitende pouleduels in de Nations League, thuis tegen IJsland (15 november) en in Zwitserland (18 november).

De 27-jarige Rode Duivel keerde pas terug uit blessure. Hij liep halfweg augustus op training een scheur op in de mediale band van de rechterknie. Er werd verwacht dat hij drie maanden buiten strijd zou zijn, maar hij vierde medio oktober al zijn comeback.

Manchester City (26 punten) staat na tien speeldagen aan kop van de Premier League, samen met Liverpool. Chelsea (24 punten) volgt als derde.