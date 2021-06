Kevin De Bruyne is opnieuw Speler van het Jaar in Premier League

Kevin De Bruyne is zondag voor het tweede jaar op rij door zijn collega's tot Speler van het Jaar verkozen in de Premier League. De 29-jarige offensieve middenvelder van Manchester City is pas de derde speler in de geschiedenis die de PFA Award twee keer op rij krijgt, na Thierry Henry in 2004 en Cristiano Ronaldo in 2008.