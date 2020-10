Kevin De Bruyne is donderdag in het Zwitserse Genève, tijdens de loting van de groepsfase van de Champions League, verkozen tot Middenvelder van het Seizoen 2019/20. De draaischijf van Manchester City haalde het voor Thomas Müller en Thiago Alcantara (nu Liverpool), die vorig jaar met Bayern München de eindzege pakten.

"Deze prijs winnen doet echt deugd", zei De Bruyne via videoverbinding. "Je speelt in de Champions League toch tegen de beste spelers ter wereld. Wat mijn sterke punt is? Mijn voetbalverstand denk ik. Als middenvelder is dat absoluut nodig. Je moet de openingen vinden en medemaats voor de goal zetten."

De Rode Duivel verklapte daarnaast vroeger, als kind, Michael Owen als idool te hebben. "Maar dat was toen ik nog in de spits speelde. Nadien schoof ik terug naar het middenveld, en ging ik meer van het voetbal in zijn geheel genieten."

De UEFA maakte tijdens de loting ook de winnaar bekend voor de trofee 'UEFA Player of the Year'. De Bruyne was, als eerste Belg ooit, één van de genomineerden. De Rode Duivel moest het, net als Bayern-doelman Manuel Neuer, afleggen tegen spits Robert Lewandowski, die met het team uit München de eindzege veroverde.

Lees ook: Club treft Zenit, Borussia Dortmund en Lazio in groepsfase Champions League

Een jury bestaande uit tachtig coaches van clubs die deelnamen aan de groepsfases van de Champions League (32) en Europa League (48) vorig seizoen brachten hun stem uit, net als 55 journalisten, één journalist per UEFA-lidstaat. Alle stemgerechtigden moesten een shortlist van drie spelers samenstellen. De beste speler kreeg vijf punten, de tweede beste speler drie punten en de nummer drie ten slotte één punt. Coaches mochten niet stemmen voor spelers van hun eigen club.

Vorig jaar verkoos de UEFA Virgil van Dijk (Liverpool) tot Europees Speler van het Jaar, voor Lionel Messi (FC Barcelona) en Cristiano Ronaldo (Juventus). Messi won de trofee eerder in 2011 en 2014, Ronaldo in 2014, 2016 en 2017. Het beste Belgische resultaat was tot dusver de zesde plaats van Eden Hazard in 2015. De kapitein van de Rode Duivels werd ook negende in 2018 en zevende vorig jaar. Dit jaar haalde hij de top 10 niet. De Bruyne werd in 2018 al eens zevende.

De UEFA reikte dus een reeks awards uit voor de beste speler per positie. Manuel Neuer (Bayern) mag zich beste doelman noemen, zijn ploegmaat Joshua Kimmich beste verdediger. De Bruyne werd dus gekroond tot beste middenvelder, Bayern-aanvaller Robert Lewandowski tot beste spits. Hans-Dieter Flick kreeg weinig verrassend de trofee voor beste coach, na zijn triomf met Bayern.

Bij de vrouwen won doelvrouw Sarah Bouhaddi (Lyon), verdedigster Wendie Renard (Lyon), middenveldster Dzsenifer Marozsan (Lyon) en aanvalster Pernille Harder (toen Wolfsburg). De Deense, nu bij Chelsea, kreeg ook de award voor 'Women's Player of the Year'. Jean-Luc Vasseur, de architect die de vrouwen van Lyon naar CL-winst leidde, werd trainer van het jaar.

"Deze prijs winnen doet echt deugd", zei De Bruyne via videoverbinding. "Je speelt in de Champions League toch tegen de beste spelers ter wereld. Wat mijn sterke punt is? Mijn voetbalverstand denk ik. Als middenvelder is dat absoluut nodig. Je moet de openingen vinden en medemaats voor de goal zetten." De Rode Duivel verklapte daarnaast vroeger, als kind, Michael Owen als idool te hebben. "Maar dat was toen ik nog in de spits speelde. Nadien schoof ik terug naar het middenveld, en ging ik meer van het voetbal in zijn geheel genieten." De UEFA maakte tijdens de loting ook de winnaar bekend voor de trofee 'UEFA Player of the Year'. De Bruyne was, als eerste Belg ooit, één van de genomineerden. De Rode Duivel moest het, net als Bayern-doelman Manuel Neuer, afleggen tegen spits Robert Lewandowski, die met het team uit München de eindzege veroverde. Een jury bestaande uit tachtig coaches van clubs die deelnamen aan de groepsfases van de Champions League (32) en Europa League (48) vorig seizoen brachten hun stem uit, net als 55 journalisten, één journalist per UEFA-lidstaat. Alle stemgerechtigden moesten een shortlist van drie spelers samenstellen. De beste speler kreeg vijf punten, de tweede beste speler drie punten en de nummer drie ten slotte één punt. Coaches mochten niet stemmen voor spelers van hun eigen club. Vorig jaar verkoos de UEFA Virgil van Dijk (Liverpool) tot Europees Speler van het Jaar, voor Lionel Messi (FC Barcelona) en Cristiano Ronaldo (Juventus). Messi won de trofee eerder in 2011 en 2014, Ronaldo in 2014, 2016 en 2017. Het beste Belgische resultaat was tot dusver de zesde plaats van Eden Hazard in 2015. De kapitein van de Rode Duivels werd ook negende in 2018 en zevende vorig jaar. Dit jaar haalde hij de top 10 niet. De Bruyne werd in 2018 al eens zevende. De UEFA reikte dus een reeks awards uit voor de beste speler per positie. Manuel Neuer (Bayern) mag zich beste doelman noemen, zijn ploegmaat Joshua Kimmich beste verdediger. De Bruyne werd dus gekroond tot beste middenvelder, Bayern-aanvaller Robert Lewandowski tot beste spits. Hans-Dieter Flick kreeg weinig verrassend de trofee voor beste coach, na zijn triomf met Bayern. Bij de vrouwen won doelvrouw Sarah Bouhaddi (Lyon), verdedigster Wendie Renard (Lyon), middenveldster Dzsenifer Marozsan (Lyon) en aanvalster Pernille Harder (toen Wolfsburg). De Deense, nu bij Chelsea, kreeg ook de award voor 'Women's Player of the Year'. Jean-Luc Vasseur, de architect die de vrouwen van Lyon naar CL-winst leidde, werd trainer van het jaar.