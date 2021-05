Met Manchester City tegen Chelsea in de finale van de Champions League wordt er zaterdagavond in het Estadio do Dragao in Porto een streep getrokken onder het Europese clubseizoen, minder dan twee weken voor de start van EURO 2020.

Voor de Citizens van Kevin De Bruyne is het de eerste keer dat ze in de finale van de belangrijkste Europese beker staan, al jaren het hoofddoel van de steenrijke eigenaars uit Abu Dhabi, onder leiding van sjeik Mansour bin Zayed bin Sultan al Nahyan. Voor het overige wonnen ze bijna alles wat er te winnen valt. Dit seizoen kwamen de League Cup en de zevende Premier League-titel reeds op het palmares.

Ook voor Pep Guardiola wordt het een speciale finale. De Catalaan wordt beschouwd als de beste trainer ter wereld, maar zijn laatste CL-eindzege dateert wel al van tien jaar geleden. Toen won hij met het FC Barcelona van Lionel Messi voor de tweede keer de Champions League, de jaren nadien met Bayern en later ook met City liep het telkens mis.

Voor Chelsea is het reeds de derde finale, waarin er één keer gewonnen werd: in 2012 tegen Bayern. In 2008 verloren The Blues de finale van Manchester United. Opvallend, beide finales werden beslist op strafschoppen.

Favorieten

Op basis van het afgelopen seizoen starten City en De Bruyne als favorieten in de finale. Het is immers de nummer een tegen de nummer vier in de Premier League-eindstand. Sinds Thomas Tuchel overnam op Cobham heeft Chelsea echter een metamorfose ondergaan en is het een zeer te duchten tegenstander geworden.

De voorbije maanden deelden ze zelfs twee niet mis te verstane waarschuwingsschoten uit, door City twee keer op rij te kloppen. Dat was medio april in de halve finale van de FA Cup en nauwelijks enkele weken later ook in de competitie, nota bene in het Etihad: 1-2.

Een Belg in de Champions League-finale is al jaren geen uitzondering meer. Na de oprichting van het kampioenenbal in 1992 duurde het evenwel tot 2010 vooraleer er een Belgische speler in de finale stond. Dat was toen Daniel Van Buyten met Bayern München. Big Dan deed dat in 2012 en 2013 nog eens over. In 2013 werd hij zelfs de eerste Belgische speler ooit die de Beker met de grote oren won, ook al kwam hij in de met 1-2 gewonnen finale tegen Borussia Dortmund niet in actie.

Zeven Belgen in finale CL

Een jaar later was het dan de beurt aan Thibaut Courtois en Toby Alderweireld, die met Atlético na verlengingen met 4-1 verloren van Real. In 2016 zorgde Yannick Carrasco in Milaan in de finale tegen Real voor de Atlético-treffer (1-1), de Koninklijke haalde het nadien na strafschoppen. In 2018 zag Simon Mignolet van op de Liverpool-bank Loris Karius blunderen tegen Real Madrid, dat het met 3-1 haalde.

Nog eens een jaar later was het wel prijs voor Liverpool, dat het Tottenham van Alderweireld en Jan Vertonghen met 0-2 klopte. Mignolet moest toen opnieuw van op de bank toekijken, de tweede treffer kwam in het Metropolitano op naam van invaller Divock Origi.

In totaal zijn er zo zeven Belgische spelers die de CL-finale reeds gespeeld hebben, De Bruyne wordt zaterdagavond nummer acht. In 2015 zag Thomas Vermaelen van in de tribune FC Barcelona de finale winnen tegen Juventus (1-3). In 1993 won Raymond Goethals als coach met Olympique Marseille de eerste editie. In een zinderende finale in het olympisch stadion van München werd toen AC Milan met het kleinste verschil geklopt na een kopbaldoelpunt net voor rust van Basile Boli.

Als KDB de finale wint, komt hij alvast in een exclusiever rijtje terecht, met daarin enkel Van Buyten, Mignolet en Origi. In 1988 won Eric Gerets met PSV evenwel de Europacup I, de voorloper van de huidige Champions League. Nadien krijgt De Bruyne nog een weekje vakantie, vooraleer hij zich bij de Rode Duivels voegt in aanloop naar het EK.

