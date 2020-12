Kevin De Bruyne is opgenomen in het Wereldelftal van het Jaar van de FIFA. Thibaut Courtois (Real Madrid) en Toby Alderweireld (Tottenham), ook in de voorselectie van 55 spelers, konden hun nominatie niet verzilveren.

Het Wereldelftal werd vanavond bekendgemaakt tijdens de Best FIFA Football Awards in Zürich. De samenstelling van het FIFA Fifpro World XI werd bepaald door alle profvoetballers wereldwijd. Zij kozen elk een doelman, vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. Voor de prestaties werd gekeken naar de periode tussen 20 juli 2019 en 7 oktober 2020. De Bruyne wordt op het middenveld geflankeerd door Joshua Kimmich (Bayern München) en Thiago Alcantara (Bayern München/Liverpool). Alisson Becker (Liverpool) staat in doel en heeft als verdedigers Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid) en Alphonso Davies (Bayern München) voor zich. Lionel Messi (Barcelona), Robert Lewandowski (Bayern München) en Cristiano Ronaldo (Juventus) lopen in de spits. De twee voorbije jaren stond Eden Hazard in het Wereldelftal, als eerste (en tot vandaag enige) Belg sinds de eerste editie in 2005.