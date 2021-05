Kevin De Bruyne heeft gisterenavond tijdens de Champions League-finale breuken aan de neus en oogkas opgelopen.

Dat verklaarde De Bruyne deze middag zelf in een bericht op Twitter. Het is nog onduidelijk hoe lang hij out is. De Rode Duivels spelen hun eerste duel in de groepsfase van het EK op zaterdag 12 juni.

"Hallo allemaal. Ik ben net terug uit het ziekenhuis", postte De Bruyne op sociale media. "Mijn diagnose is een acute neusbreuk en een breuk in de linkeroogkas. Ik voel me nu oké. Uiteraard ben ik nog steeds teleurgesteld over gisteren, maar we zullen terugkomen."

De Bruyne botste in de met 1-0 verloren finale tegen Chelsea na een uur spelen op de Duitse verdediger Rüdiger, die hem bewust opving en daarvoor geel kreeg. De Rode Duivel verliet vervolgens huilend het veld. De spelmaker van City speelde tegen Chelsea als 'valse' spits. Hij kon zijn ploeg niet zoals gebruikelijk van creatieve impulsen voorzien. De Bruyne zat na zijn wissel nog een tijdje op de bank, met een blauw oog. Al ruim voor het laatste fluitsignaal keerde hij met een verzorger terug richting de kleedkamer.

