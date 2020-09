In The Life of Kevinberichten we iedere week over KDB bij Manchester City. Vandaag: hoe het nieuwe seizoen voor De Bruyne gestart is zoals het oude eindigde, met een groot aandeel in het succes van Manchester City.

Nog één keer kunnen we omkijken. Volgende donderdag kan Kevin De Bruyne een laatste keer worden beloond voor het vorige seizoen. Dan reikt de UEFA zijn trofee van Speler van het Jaar uit. Naast De Bruyne behoren ook Robert Lewandowski en Manuel Neuer tot de genomineerden.

De Bruyne is al speler van het jaar voor de Engelse profvoetballers en maandagavond nog noemde Jamie Carragher hem op Sky 'the next best player' na Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Eden Hazard eindigde in het Europese referendum al vijfde, De Bruyne is op zijn 29e alvast de beste Belg ooit op dat vlak.Maar of het hem veel kan schelen? Voetbal gaat om prijzen pakken met de ploeg, liet hij maandagavond na de winst bij Wolves aan de pers weten. 'Ik had liever vijf goals gemaakt en vijf assists gegeven, maar wel de titel gepakt.'De Bruyne speelde een goeie openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. 'He ran the show', was het commentaar achteraf. Terecht werd hij dan ook de man van de match. Het was op onze landgenoot dat Romain Saiss na twintig minuten een strafschopfout beging. De Bruyne pakte zelf de bal en joeg die tegen het net.Twaalf minuten later leidde hij de 0-2 in. Zijn pas bereikte Raheem Sterling, en die legde terug op Phil Foden, die scoorde. En in de 95e minuut veroverde KDB dicht bij doel de bal die voor de voeten belandde van Gabriel Jesus. De Braziliaan zorgde voor de 1-3.Squawka, specialist in stats, tweette dit na de match: 'Ik ben een middenvelder', zei De Bruyne achteraf. 'Het gaat vandaag vaak over statistieken. Ik probeer daarin bij te dragen.'Donderdagavond volgde al een nieuwe opdracht, in de ligabeker tegen Bournemouth. City won met 2-1, en werd daarna uitgeloot voor een uitmatch bij Burnley in de volgende ronde. In de slotfase had De Bruyne, die op de bank begon, lange tijd verzorging nodig, na een late tackle van Lewis Cook, die daarvoor geel kreeg. Pep Guardiola keek bezorgd toe, maar uiteindelijk kon de Rode Duivel de wedstrijd uitspelen.Zondag wacht al een nieuw duel, tegen zijn ploegmaats bij de nationale ploeg. Leicester City komt op bezoek. Nog ongeslagen dit seizoen, en met zeven goals in twee wedstrijden uitstekend op dreef. De ploeg van Youri Tielemans, Dennis Praet (beiden op de bank) en Timothy Castagne (rust) verloor woensdag wel met 2-0 van Arsenal in de ligabeker en zag daar Wilfred Ndidi (ex-KRC Genk) uitvallen met een letsel aan de adductoren. Een operatie behoort tot de mogelijkheden, wat Ndidi drie maanden aan de kant zou kunnen houden.Verdedigend een tegenvaller, de middenvelder depanneerde zijn ploeg de voorbije weken achterin, door de blessure van Jonny Evans. Tegen Arsenal zagen de fans van Leicester City wel weer James Maddison terug, na een voetletsel. Benieuwd of dit voor Dennis Praet, die inviel voor de Engelse belofte, zondag gevolgen zal hebben.