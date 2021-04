Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: nu de besprekingen rond zijn verbeterd contract tot 2025 zijn afgerond, is het tijd om te oogsten.

Schrik niet als de komende weken Manchester United nog iets van zijn achterstand op stadsgenoot City in de titelrace afpitst. City mag sinds 19 december dan wel bezig zijn aan een nagenoeg perfecte race - alle competities door mekaar maar een keer verlies - verloor het wel van United, uitgerekend de enige nederlaag in de lange reeks. Ook United fietst namelijk eenvoudig door de Premier League. Iets meer gelijke spelen dan de concurrent, vandaar de kloof in de stand, maar weinig verlies.

Onlangs verloren de Mancunians van Leicester City in de FA Cup, en daarvoor tegen Sheffield United in de competitie. Spannend in de stand is het niet, maar de diverse bekercampagnes waarin City nog is verwikkeld, maakt dat United van nu tot 1 mei nog drie competitiewedstrijden afwikkelt, en City slechts twee. Het kan, al zijn Tottenham- en Leeds-uit geen makkelijke opdrachten, dat Solskjaer straks nog iets dichter schuift. Maar dat De Bruyne en co de titel pakken, daar twijfelt niemand meer aan. Met nog vijf wedstrijden en vijftien punten te verdelen in mei, valt dan allicht de beslissing.

Maar eerst zijn er dus nog bekers. Woensdag is er Europees Dortmund uit, met 2-1 in de tussenstand een venijnig uitgangspunt, al vinden waarnemers dat de kansen van City op winst stijgen nu Bayern wat gehandicapt lijkt. Daarna een halve finale tegen Chelsea in de FA Cup en een week later een finale tegen Tottenham in de League Cup. April kan het begin van de oogst inluiden.

Contract

Als De Bruyne (29) zijn nieuwe contract uitdient - het vorige liep tot 2023 - zal onze landgenoot in 2025, op zijn 34e, een decennium voor de ploeg van Pep Guardiola hebben gevoetbald. Dat hij en de Catalaan op één lijn zitten qua voetbal, is geweten. Het gaf, naast een aardig loon, ook de doorslag in de onderhandelingen. Na Kompany vond ook De Bruyne in Manchester een tweede thuis. Een thuis waar de prijzenkast inmiddels aardig gevuld raakt: twee titels, een FA Cup, vier League Cups al.

Het nieuws van de contractverlenging van De Bruyne werd bekend gemaakt een dag na de algemene verliezen van de club. Die zijn fors, niet geheel onverwacht in deze COVID-tijden: bijna 150 miljoen euro. Oorzaak: 15 miljoen euro minder uit stadioninkomsten, bijna 21 miljoen euro minder aan inkomsten van de televisierechten die UEFA betaalt, en bijna 50 miljoen minder inkomsten uit de Premier League. Maar vooral: de kostenstructuur steeg fors, met bijna 90 miljoen, en daar wogen afvloeiingen van spelers (David Silva onder meer) en andere stijgende inkomsten niet tegenop. Het grote verlies is een van de redenen waarom, ook al na tien jaar, van Agüero werd afscheid genomen.

De bezorgdheid van De Bruyne, naast een lichte loonsverhoging, was dan ook: gaat deze ploeg zijn sportieve ambities kunnen blijven behouden? Daarover kreeg hij zekerheid. Pep Guardiola zegt dan wel openlijk dat zijn ploeg Haaland niet kan betalen, en dat ze goedkopere opties (Darwin Nunez van Benfica) overweegt, blijkbaar zijn de beloften die De Bruyne werden gedaan toch voldoende geweest om bij te tekenen. Pep kan ook mist spuiten, om niet in een waanzinnig opbod verzeild te raken.

