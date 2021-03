Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: het verlies in de derby was een afknapper, de zege tegen Southampton dan weer een opsteker voor Kevin De Bruyne, die twee keer scoorde.

Een derde titel in vier seizoenen komt stilaan dichterbij voor Kevin De Bruyne met Manchester City. Eerste achtervolger Manchester United toonde recent in de derby voor het tweede seizoen op rij wel aan dat de ploeg van Pep Guardiola in eigen stad niet de absolute heerschappij heeft, maar dat puntenverlies zetten de Blues drie dagen later meteen recht. Twee goals van De Bruyne en in totaal vijf tegen Southampton, dat zelf ook twee keer scoorde: na een aantrekkelijke wedstrijd werd United als dichtste achtervolger in de stand opnieuw op 14 punten geplaatst. Pep, verkozen tot manager van de maand februari in de Premier League, rekende het achteraf uit: de tegenstand mag doen wat ze wil, nog zes keer winnen (op 1 mei kan het al zover zijn) en een nieuwe titel is binnen. Het zal voor De Bruyne en co de derde in vier seizoenen zijn.

Voor onze landgenoot is een nieuw contract ook stilaan binnen. Onderhandelingen zitten in de laatste rechte lijn. Het is voor De Bruyne een tweede contractverlenging onder Guardiola. In januari 2018 tekende hij al eens bij tot 2023, nu zou het gaan om een verlenging (en verbetering) daarvan tot 2025. De Bruyne zal 34 zijn wanneer zijn contract afloopt.

Eens dat uit de voeten is, is de vraag aan wie hij volgend seizoen zijn passes zal kunnen versturen. Pep Guardiola alludeert dezer dagen iets te veel op tekortkomingen van zijn spitsen, die niet al te efficiënt zijn. Uit de statistieken blijkt dat City qua efficiëntie - omzetten van grote kansen in een doelpunt - dit seizoen slechts op plaats dertien staat in de Premier League. Na de zege tegen Mönchengladbach liet Guardiola al verstaan dat het gebrek aan een echte killer City straks misschien ook Europees parten kan spelen. Iedereen kijkt dan ook richting Haaland, wiens vader ooit nog voor de ploeg voetbalde.

Fulham-uit is vandaag/zaterdag de opdracht. Daarna volgt een nieuwe Europese match, dinsdag uit in Boedapest voor de 'thuismatch' tegen Borussia Mönchengladbach. Net als de heenwedstrijd wordt die immers opnieuw gespeeld in de Puskas Arena, omdat de Duitsers anders na terugkeer uit Manchester tien dagen in quarantaine zouden moeten. City verdedigt er een 2-0 zege uit de heenwedstrijd. Zaterdag is er dan de kwartfinale in de FA Cup tegen Everton - in het omzetten van grote kansen in de Premier League de ploeg met het hoogste rendement - en dan mag De Bruyne het vliegtuig op, richting België en de nationale ploeg.

