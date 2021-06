De Rode Duivels begonnen woensdag met 28 spelers aan hun training op het oefencentrum in Tubeke, hun voorlaatste voor afreis naar Rusland waar zaterdag de eerste groepswedstrijd van het EK op het programma staat. Kevin De Bruyne en reserve Zinho Vanheusden ontbraken.

De Bruyne vervoegde de selectie pas maandag na een weekje extra vakantie na de Champions League-finale. In die finale liep hij breuken op aan de neus en linkeroogkas.

Bondscoach Roberto Martinez gaf eerder al aan niet echt te rekenen op De Bruyne voor het duel tegen Rusland van zaterdag. Vanheusden is nog maar net opnieuw fit na een zware kruisbandblessure. Hij behoort als reserve nog tot de groep, maar zal meer dan waarschijnlijk niet mee afreizen naar Rusland.

Witsel en Hazard

Axel Witsel en Eden Hazard begonnen wel opnieuw aan de training, die zoals gewoonlijk maar een kwartiertje open was voor de pers. Witsel is nog niet speelklaar na een scheur in de achillespees. Hazard sukkelde de voorbije weken met het dijbeen, maar kon zondag tegen Kroatië als invaller zijn eerste minuutjes in anderhalf jaar bij de nationale ploeg maken.

Ook Leandro Trossard en Dedryck Boyata, die met lichte blessures moesten afhaken voor het duel met Kroatië, en reserves Thomas Kaminski, Brandon Mechele en Albert Sambi-Lokonga trainden mee.

Thierry Henry stond als T3 ook voor het eerst opnieuw op het veld met de Duivels. Hij onderging het klassieke welkomstritueel waarbij hij zo snel mogelijk tussen twee rijen spelers moest doorlopen om rake tikken te vermijden.

