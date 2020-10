Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: Kevin De Bruyne moet verstek geven voor de topper tegen Arsenal, en dat is jammer voor City want KDB had in zeven doelpunten in de voorbije acht duels tegen de Gunners een voet.

Nooit startte een ploeg onder Pep Guardiola slechter dan het Barcelona in het seizoen 2008/09: zeven punten na vier wedstrijden. Het was het eerste seizoen van de Catalaan, en uiteindelijk kwam alles nog goed. De ploeg werd kampioen met 87 punten, en Samuel Eto'o maakte dat jaar dertig goals.

...

Nooit startte een ploeg onder Pep Guardiola slechter dan het Barcelona in het seizoen 2008/09: zeven punten na vier wedstrijden. Het was het eerste seizoen van de Catalaan, en uiteindelijk kwam alles nog goed. De ploeg werd kampioen met 87 punten, en Samuel Eto'o maakte dat jaar dertig goals.De fans van City moeten dus nog niet wanhopen, al kan City hooguit nog dat negatief aanvangsrecord van Guardiola evenaren: met vier punten uit drie matchen was de start een catastrofe. Het goeie nieuws is: Raheem Sterling, die de interlands van Engeland miste met een hamstringletsel, zou terug fit en inzetbaar zijn. En Sergio Agüero is ook al een tijdje terug aan het trainen. Gezien de blessure van Gabriel Jesus en het gegeven dat City een afwerker mist, uitstekend nieuws, al komt de match tegen Arsenal wellicht nog te vroeg om de Argentijn al in de basis te zien. Wie er ook niet bij is: kapitein Kevin De Bruyne, die nog niet voldoende hersteld is van zijn spierstramheid tijdens de match tegen Engeland.Dat is een ferme slok op een borrel: De Bruyne vs Arsenal, dat werkte in het verleden goed. Als de Gunners zaterdag in het Etihad verliezen, is dat in de competitie - de beker is een ander verhaal - de zevende nederlaag op rij. Dat overkwam Arsenal - Engelsen hebben statistieken over alles -alleen maar in de jaren zeventig. Van 1974 tot 1977 konden ze niet een keer winnen van Ipswich.Maar zoals gezegd: de beker is het een ander verhaal. In juli nog hielden de Gunners Manchester City uit de finale van de FA Cup. Maker van de twee goals die dag: Pierre-Emerick Aubameyang. De spits is dit seizoen wel veel minder op dreef in het vernieuwde Arsenal van Arteta en kan tegen City in de competitiewedstrijden geen sterke cijfers voorleggen: geen goal in 450 minuten. Als Arsenal zou winnen, is dat wel een verrassing van formaat, zeggen de stats. De laatste uittzege bij een ploeg uit de top zes - een andere grote zeg maar - dateert al van januari 2015. Toen won het .. bij City (0-2). Van de volgende 28 uitduels bij de groten eindigden er 10 op een gelijkspel en 18 op een nederlaag.Arteta die terugkeert naar City, dat is ook het verhaal rond deze wedstrijd. De leerling tegen de meester, zijn 'goeroe.' Klopt dat beeld? De Engelse media zien parallellen: scherpe denkers, scherpe trekken, hip gekleed, veel charisma. Gelijkaardige tactische schema's: verdedigen met drie (al doet Guardiola dat dezer dagen niet meer constant, wel nog af en toe, zoals tegen Lyon), gelijkaardige aanvallende patronen, zelfs verdedigende. Toen ze nog samen werkten, was dat aanvullend: Guardiola behield meer het overzicht over de algemene principes, Arteta bekommerde zich om de individuele ontwikkeling. De progressie van Sterling, de ontwikkeling van Sané, dat werd hem allemaal toegedicht. Sané liet zich ooit ontvallen: 'Iedereen sprak me altijd maar aan over hoe het was, trainen onder Pep. Niemand vroeg wat ik van Arteta leerde.'Guardiola erkende zijn ex-assistent wél openlijk. Toen de Daily Telegraph hem een jaar geleden sprak zei de Catalaan: 'Hij heeft een ongelooflijke werk-ethiek en een speciaal talent om te analyseren wat er gebeurt. En hij vindt de oplossingen.'Voor de beker lukte dat in juli al aardig. Arsenal ging in de finale door en won. Lukt het nu opnieuw?