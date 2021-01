Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: als KDB zondag tegen Crystal Palace een assist geeft, zal dat zijn 100e voor City zijn in alle competities samen.

Zondagavond, kwart over acht. Dan begint Manchester City aan zijn thuisduel tegen Crystal Palace. Geen twee zonder drie? De vorige ontmoetingen in het Etihad Stadium verging het de Londenaars uitstekend.

Nagenoeg exact een jaar geleden (één dag verschil) eindigde hetzelfde duel op 2-2. Fernandinho veegde toen in de slotfase met een owngoal de 2-1 (twee goals van Agüero) van het bord.

En in december 2018 kwam er na negentig minuten zelfs een 2-3 op het bord. Kevin De Bruyne scoorde toen in de slotfase, maar City had na een 1-0 voorsprong drie tegengoals geslikt in amper twintig minuten.

Geen twee zonder drie? Het zou een primeur zijn voor Guardiola. Nog nooit in zijn carrière als manager kon een team hem drie keer in eigen huis van winst houden.

Anderzijds: een bezoek aan City ligt Roy Hodgson wel. Hij kan als geen ander zijn team compact opstellen om vervolgens snel uit te breken. Drie keer al won de 67-jarige manager met een van zijn teams van Manchester City. Altijd uit. Nooit thuis.

Palace, op papier deze maand de moeilijkste tegenstander van City, won eerder op het seizoen ook al uit bij Manchester United. De beide teams van Manchester in eigen huis kloppen in hetzelfde seizoen, dat kon eerder alleen Liverpool. En dat dateert al van twee decennia geleden.

Op kousenvoeten

Genoeg statistieken, op één belangrijke na: die voor Kevin De Bruyne. Een assist zondag betekent een nieuwe mijlpaal in een al rijk gevulde carrière. Het zou zijn 100e zijn als voetballer van City, alle competities samen.

Het zal er geen zijn voor Agüero, die zit nog in quarantaine. Het zal er ook geen zijn voor Nathan Aké of Aymeric Laporte, beiden zijn out met blessures.

Dat er eentje kan komen, is wel zeer waarschijnlijk: in de laatste zeven duels tegen Crystal Palace scoorde City 17 keer. En in de laatste tien duels tegen dezelfde ploeg was De Bruyne betrokken bij acht goals.

Kevin De Bruyne draait net als zijn ploeg de laatste tijd erg lekker. © Belga Image

De ploeg is ook sterk bezig: 14 duels ongeslagen, amper tegengoals en 20 op 24 in de Premier League. Zo sluip je, zoals City doet, op kousenvoeten naar de top.

De topper van de speeldag is die tussen Liverpool en Manchester United met een plaats bovenin als inzet, maar City, dat nog een wedstrijd te goed heeft, kan een lachende derde zijn. In november was de kloof met de leider nog elf punten, bij de start van deze speeldag was die verkleind tot vier.

'We doen weer mee', zei Guardiola na winst bij Chelsea. De zege in Brighton bevestigde dat. De 0-1 daar was voor doelman Ederson de 15e clean sheet in 19 matchen. Als u zoekt naar het geheim van het succes dit seizoen, ligt de sleutel van de kluis met het antwoord daar: City verdedigt beter dan vroeger.

Phil Foden

De grote uitblinker van de laatste weken is een jonge Engelsman : Phil Foden. Nog steeds slechts twintig, en eigenlijk een middenvelder. Dat hij in de spits moet spelen, zegt veel over het offensieve gesukkel van City in de punt (en over de kwaliteit van de ploeg op het middenveld). Rodri, Gündogan en De Bruyne zijn incontournable, en als er al eens eentje moet rusten, krijgt Bernardo Silva een kans. Omdat Foden zo speciaal is, speelt Guardiola hem niet uit (in november en december) of in een andere rol.

In een seizoen dat zeer moeilijk is vanwege blessures en besmettingen, of spelers die maar niet in vorm raken, stond de Engelsman al twaalf keer aan de aftrap in de competitie en zes keer in de Champions League. Europees was hij goed voor 1 goal en 1 assist, nationaal al vier goals en twee assists.

Zijn doelpunt in Brighton was al het derde in vier matchen sinds Nieuwjaar, want hij scoorde ook bij Chelsea en in de FA Cup tegen Birmingham City.

Foden, in september nog onder vuur als international voor wat lock down issues, zoals ze dat ginder zo mooi omschrijven, in IJsland, schiet ze er op alle niveaus in, ook met Engeland tegen IJsland (twee goals toen). En dat met zowel links als rechts. 'Hij heeft een speciaal instinct voor doel', aldus Guardiola. Aan De Bruyne om dat zondag te vinden.

