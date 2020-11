Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: de middenvelder is opgenomen in de shortlist van FIFA voor Speler van het Jaar.

Geen Kevin De Bruyne deze week in Athene, waar City, na winst bij Olympiacos (0-1, met Bernardo Silva in de rol van regisseur op het middenveld) zich wist te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League.

De groepswinst is nog niet binnen, daarover wordt dinsdag in Porto beslist. Allicht zal De Bruyne dan weer wél op het vliegtuig zitten, want dat scheelt, als groepswinnaar na Nieuwjaar de Champions League kunnen verderzetten.

Hij was niet geblesseerd, liet Pep Guardiola na de wedstrijd weten. Net als Kyle Walker, die ook mocht thuis blijven, had De Bruyne tot dusver een druk herfstprogramma, vanwege blessures van anderen. Guardiola liet daarom de twee in Manchester, waar ze wat energie konden bijtanken.

In december is het programma opnieuw druk, om te beginnen morgen al, met een duel tegen Burnley. Voorlopig nog zonder publiek. Arsenal-Rapid Wien van volgende week donderdag in de Europa League is de eerste wedstrijd met publiek voor een ploeg uit de Premier League.

Het weekend erna (met om te beginnen West Ham tegen Manchester United) kunnen fans weer in het stadion competitievoetbal zien, als hun ploegen tenminste in Londen, het zuiden of in Liverpool spelen. Andere steden zitten qua corona nog niet in de goeie cijfers en mogen (nog) geen tickets verkopen. De teams uit Manchester horen daarbij.

Voor De Bruyne zit er in december nog een laatste individuele beloning in voor zijn uitstekende seizoen vorig jaar. Hij was al playmaker van de Premier League, speler van het jaar voor de fans, speler van het jaar voor de spelers en middenvelder van het seizoen in de ogen van de UEFA.

Daar kan nog een prijs bijkomen: speler van het jaar voor de FIFA. De concurrentie is wel groot: Thiago Alcântara, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Mohamed Salah en Virgil van Dijk zijn de andere genomineerden.

Op 11 december herleidt de FIFA dat elftal tot een shortlist van drie namen, op 17 december kennen we de winnaar.

Doelpuntendroogte

Dit seizoen gaat het allemaal veel minder met City. Dat staat na acht wedstrijden (de meeste ploegen speelden er negen) slechts op een dertiende plaats. Het won amper drie keer en verloor na de thuiswedstrijd tegen Leicester City vorig weekend ook bij Tottenham. De Spurs lieten het balbezit net als vorig seizoen aan de bezoekers, maar waren veel efficiënter.

City scoort dit jaar zeer moeilijk, in de competitie slechts tien keer. Dat bleek ook weer in Athene: 60 procent balbezit, 22 schoten richting doel en toch 'slechts' 0-1. Het blijft wachten, zo lijkt het wel, tot Agüero helemaal terug is. En dat blijft maar aanslepen.

De vraag die de Engelse waarnemers dan ook steeds luider stellen is: is deze ploeg, die minder intens kan druk zetten zoals andere jaren, aan het einde van een cyclus? Pep heeft net verlengd, en lijkt - na een 'overgangsseizoen' en drie jaar waarin een nederlaag uitzonderlijk was - te moeten bouwen aan een nieuw elftal, dat voorin wat nieuw bloed nodig heeft.

Uiteraard blijft Messi een topic, maar ook Haaland en Mbappé worden steeds vaker aan de ploeg gekoppeld. Agüero, de ex van de dochter van Maradona, is inmiddels 32 en speelde dit seizoen nog maar twee keer mee. Vijf jaar aan een stuk was hij per seizoen goed voor meer dan 20 competitiedoelpunten. Maar sinds eind januari scoorde hij niet meer in de competitie, wel nog twee keer in de beker. De terugval van City is ermee verbonden, want Gabriel Jesus kon de vacature, mede door blessureleed, niet opvullen.

