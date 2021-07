Kevin De Bruyne is wedstrijdfit en start in München in de basis in de kwartfinale van het EK voetbal tegen Italië. Eden Hazard, die net als De Bruyne de voorbije dagen hoogst onzeker was, geraakt niet speelklaar en zit zelfs niet op de bank. Bondscoach Roberto Martinez kiest voor Jérémy Doku als zijn vervanger.

De Duivels kenden geen zorgeloze aanloop naar de kraker met de Italianen. Goudhaantjes De Bruyne en Hazard kwamen immers niet ongeschonden uit de felbevochten achtste finale (1-0 winst) tegen Portugal. De Bruyne sukkelde met de enkel, Hazard met de hamstrings. Martinez gaf nadien wel mee dat bij geen van beide sterspelers 'structurele schade' werd aangetroffen, maar tegelijkertijd liet de Spanjaard niet in zijn kaarten kijken of ze fit zouden raken voor de kwartfinale.

Achterin heeft Martinez weinig redenen om te wisselen en hij rekent op dezelfde namen die tegen Portugal Cristiano Ronaldo en co muilkorfden. Thibaut Courtois krijgt zijn vertrouwde driemansverdediging voor zich, met van links naar rechts Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen en Toby Alderweireld.

'Eden zou risico lopen'

Thorgan Hazard (links), die tegen de Portugezen de matchwinnaar was met de enige treffer, en Thomas Meunier (rechts) vormen de wingbacks. Axel Witsel en Youri Tielemans moeten de strijd op het middenveld winnen.

De Bruyne raakt dus fit en begint aan de partij. Dat is niet het geval voor Eden Hazard, die zelfs niet in de selectie zit. Martinez opteert voor de jonge Doku om hem te vervangen. Het is voor de 19-jarige aalvlugge rechtsbuiten van Rennes zijn tweede optreden in dit EK, nadat hij startte in de derde groepswedstrijd tegen Finland (2-0 winst).

Vooraan moet Romelu Lukaku tegen Italië, waar hij voetbalt bij Inter, voor de doelpunten zorgen.

'Medisch gezien is Kevin De Bruyne 100 procent fit', reageerde Martinez bij Sporza. 'Hij heeft natuurlijk niet met de groep getraind, maar dat neem je erbij op een toernooi. Eden Hazard daarentegen is niet fit geraakt. Hij zou vanavond risico's lopen en heeft nog enkele dagen nodig om te herstellen.'

Italië

Bij Italië raakt de beenharde verdediger Chiellini speelkaar. Verder grotendeels de verwachte namen bij Azzurri. Doelman Donnarumma krijgt vier verdedigers voor zich, met van links naar rechts Spinazzola, aanvoerder Chiellini, Bonucci en Di Lorenzo. Verratti, Jorginho en Barella bevolken het middenveld. Vooraan dient het gevaar te komen van Insigne, Immobile en Chiesa.

