Kevin De Bruyne herstelt goed van zijn hamstringblessure. Pep Guardiola, zijn coach bij Manchester City, bevestigde dinsdag dat de middenvelder opnieuw traint met de groep.

'Het gaat beter, veel beter', zei Guardiola in zijn perspraatje voor de verplaatsing naar Everton van woensdagavond. 'Vandaag werkte hij de volledige training af met de groep, met iedereen. Het gaat veel beter met hem.' De Bruyne blesseerde zich op 20 januari aan de hamstrings tijdens het competitieduel tegen Aston Villa (2-0). Zijn afwezigheid werd toen op vier tot zes weken geschat. In afwezigheid van de 29-jarige Rode Duivel behaalde City 15 op 15 in de Premier League, waarin het ruim op kop staat, en won het twee keer in de FA Cup.