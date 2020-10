In The Life of Kevin gaan we elke zaterdag op zoek naar nieuws over Kevin De Bruyne. Deze keer: met de Rode Duivels heeft KDB twee belangrijke matchen te spelen, maar daarna wordt het niet rustiger voor de middenvelder.

Hij zat gisteren mooi in de tribune te kijken naar het duel tegen Ivoorkust, Kevin De Bruyne. Zondag moet hij aantreden met de Rode Duivels tegen Engeland, in Londen. Een wedstrijd waar we allen naar uitkijken, meer dan naar het duel tegen de Afrikanen van donderdag.

Veel potentieel bij Engeland

Net als de Belgen speelden ook de troepen van Gareth Southgate donderdagavond een oefenduel. Tegenstander werd Wales, dat opgepeuzeld werd door Engeland met 3-0. Jack Grealish, aanvoerder van het in vorm zijnde Aston Villa, kwam voor het eerst bij de nationale ploeg aan de start. Nieuw was Bukayo Saka, de belofte van Arsenal die aardig stand hield en na de rust ei zo na tot scoren kwam. De doelpunten waren van drie debutanten in de basis: Dominic Calvert-Lewin, de spits in bloedvorm van Everton met 9 doelpunten in 6 wedstrijden daar, Conor Coady (verdediger bij de Wolves) en Danny Ings (spits van Southampton). Kortom: net als Roberto Martínez spaarde Southgate zijn sterren voor zondag en experimenteerde hij met jongens uit de tweede lijn.

De basisploeg tegen Wales had samengeteld slechts 47 caps verzameld. Of de drie topschutters zondag in de vooravond ook in beeld zullen komen, valt nog af te wachten, het potentieel van de Engelsen is groot. Ook opvallend tegen Wales: de elf basisspelers kwamen uit tien verschillende ploegen. Dat is dit decennium nog niet gebeurd, zeggen de statistici. Het Engelse talent zit overal verspreid, de aanvoerder (Trippier) voetbalt zelfs in Madrid.

Drukke weken in het verschiet

Na de duels in de Nations League - woensdag speelt België nog tegen IJsland - wacht Kevin De Bruyne belangrijke weken bij City. In een Europese kwalificatiepoule met Porto, Marseille en Olympiacos komt als eerste de Portugese kampioen naar Manchester. Het voordeel van City is dubbel. De nieuwe verdediger Ruben Dias kent als ex-verdediger van Benfica de tegenstander op zijn duimpje en twee, Sergio Conçeicão zag als trainer van Porto linksachter Alex Telles (Manchester United) en verdedigende middenvelder Danilo Pereira (PSG) nog laat vertrekken.

De Europese uitdaging voor City onder Guardiola is: om te beginnen al een keer de kaap van de kwartfinales ronden. Ook al nam de ploeg de voorbije tien jaar telkens deel aan de Champions League, in de halve finale raakte het maar één keer: in 2016 onder Manuel Pellegrini, de voorganger van Pep.

Last met de Europese selectie?

Maar voor Porto partij kan worden gegeven, is er volgende week zaterdag eerst de komst van Arsenal, winnaar van de FA Cup. Opvallend nieuws daar was vorige week dat Mesut Özil niet werd opgenomen op de Europese spelerslijst van de Gunners. De Duitser ging niet weg, komt nog trainen maar past niet meer in de plannen van Arteta. Het is uitkijken of Özil wél de cut haalt van de spelerslijst voor de Premier League.

Die hanteert dezelfde normen als UEFA: er mogen maximaal 25 spelers op de A-lijst en daarbij mogen er slechts 17 niet homegrown zijn. Arsenal heeft in zijn kern 19 van dat soort voetballers. Arteta moest er dus twee laten sneuvelen. De keuze viel op Özil en de Griekse verdediger Sokratis.

Zo'n gevolgen heeft de transferperiode voor Manchester City niet gehad. De club ontkende vorige week wél officieel dat het met Napoli onderhandelde over Kalidou Koulibaly. Diens profiel werd in de zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger (uiteindelijk kwamen er met Aké en Dias twee) wel bestudeerd, maar omdat de Senegalees al 29 is en tussen de 80 en 90 miljoen zou moeten kosten, werd geen bod binnen gebracht bij Napoli. De ploeg liet ook officieel weten dat er van een nieuwe linksback nooit sprake was. Ook al wordt Mendy met veel zonden beladen, de verantwoordelijke voor de rekrutering, Txiki Begiristain, vindt dat de Fransman het werk toch moet aankunnen. Alternatieven zijn Cancelo, Zinchenko en Aké.

Hij zat gisteren mooi in de tribune te kijken naar het duel tegen Ivoorkust, Kevin De Bruyne. Zondag moet hij aantreden met de Rode Duivels tegen Engeland, in Londen. Een wedstrijd waar we allen naar uitkijken, meer dan naar het duel tegen de Afrikanen van donderdag.Net als de Belgen speelden ook de troepen van Gareth Southgate donderdagavond een oefenduel. Tegenstander werd Wales, dat opgepeuzeld werd door Engeland met 3-0. Jack Grealish, aanvoerder van het in vorm zijnde Aston Villa, kwam voor het eerst bij de nationale ploeg aan de start. Nieuw was Bukayo Saka, de belofte van Arsenal die aardig stand hield en na de rust ei zo na tot scoren kwam. De doelpunten waren van drie debutanten in de basis: Dominic Calvert-Lewin, de spits in bloedvorm van Everton met 9 doelpunten in 6 wedstrijden daar, Conor Coady (verdediger bij de Wolves) en Danny Ings (spits van Southampton). Kortom: net als Roberto Martínez spaarde Southgate zijn sterren voor zondag en experimenteerde hij met jongens uit de tweede lijn. De basisploeg tegen Wales had samengeteld slechts 47 caps verzameld. Of de drie topschutters zondag in de vooravond ook in beeld zullen komen, valt nog af te wachten, het potentieel van de Engelsen is groot. Ook opvallend tegen Wales: de elf basisspelers kwamen uit tien verschillende ploegen. Dat is dit decennium nog niet gebeurd, zeggen de statistici. Het Engelse talent zit overal verspreid, de aanvoerder (Trippier) voetbalt zelfs in Madrid.Na de duels in de Nations League - woensdag speelt België nog tegen IJsland - wacht Kevin De Bruyne belangrijke weken bij City. In een Europese kwalificatiepoule met Porto, Marseille en Olympiacos komt als eerste de Portugese kampioen naar Manchester. Het voordeel van City is dubbel. De nieuwe verdediger Ruben Dias kent als ex-verdediger van Benfica de tegenstander op zijn duimpje en twee, Sergio Conçeicão zag als trainer van Porto linksachter Alex Telles (Manchester United) en verdedigende middenvelder Danilo Pereira (PSG) nog laat vertrekken. De Europese uitdaging voor City onder Guardiola is: om te beginnen al een keer de kaap van de kwartfinales ronden. Ook al nam de ploeg de voorbije tien jaar telkens deel aan de Champions League, in de halve finale raakte het maar één keer: in 2016 onder Manuel Pellegrini, de voorganger van Pep.Maar voor Porto partij kan worden gegeven, is er volgende week zaterdag eerst de komst van Arsenal, winnaar van de FA Cup. Opvallend nieuws daar was vorige week dat Mesut Özil niet werd opgenomen op de Europese spelerslijst van de Gunners. De Duitser ging niet weg, komt nog trainen maar past niet meer in de plannen van Arteta. Het is uitkijken of Özil wél de cut haalt van de spelerslijst voor de Premier League.Die hanteert dezelfde normen als UEFA: er mogen maximaal 25 spelers op de A-lijst en daarbij mogen er slechts 17 niet homegrown zijn. Arsenal heeft in zijn kern 19 van dat soort voetballers. Arteta moest er dus twee laten sneuvelen. De keuze viel op Özil en de Griekse verdediger Sokratis.Zo'n gevolgen heeft de transferperiode voor Manchester City niet gehad. De club ontkende vorige week wél officieel dat het met Napoli onderhandelde over Kalidou Koulibaly. Diens profiel werd in de zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger (uiteindelijk kwamen er met Aké en Dias twee) wel bestudeerd, maar omdat de Senegalees al 29 is en tussen de 80 en 90 miljoen zou moeten kosten, werd geen bod binnen gebracht bij Napoli. De ploeg liet ook officieel weten dat er van een nieuwe linksback nooit sprake was. Ook al wordt Mendy met veel zonden beladen, de verantwoordelijke voor de rekrutering, Txiki Begiristain, vindt dat de Fransman het werk toch moet aankunnen. Alternatieven zijn Cancelo, Zinchenko en Aké.