Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: misschien rust tegen Leicester, een spielerei met de socials van City en veranderingen in de spits.

Of Kevin De Bruyne vandaag/zaterdag op het veld zal staan in en tegen Leicester City zal van de hersenspinsels van Pep Guardiola afhangen. City begint aan zijn laatste acht speeldagen van het seizoen (het vervroegde voor zichzelf speeldag 33 omwille van de finale van de ligabeker op 25 april) met veertien punten voorsprong op Manchester United en vijftien op de derde in de stand, Leicester City.

Dinsdag is er ook een nieuw duel in Europa. Na Borussia Mönchengladbach komt een ander Borussia, dat van Dortmund. Een zege in de Champions League staat hoog op het prioriteitenlijstje. Ons zou het dus niet verbazen mocht De Bruyne, die van Roberto Martínez tegen Wit-Rusland ook al rust kreeg, die pauze tegen Leicester City nog even mag verlengen.

Goeie voetballers genoeg bij City. Ook op het middenveld. Niet starten, maar invallen in het laatste half uur, om even weer ritme op te doen, behoort dus ook tot de mogelijkheden voor onze landgenoot. Overwegingen voor Pep, die moet doseren met drukke weken in het verschiet maar wél met Leicester City nog een eitje te pellen heeft. De 2-5 in de beginfase van het seizoen, met een snelle omschakeling en een uitstekende Vardy (drie goals), was een harde tik voor het vertrouwen van de ploeg.

Een paar dagen geleden voerde het webteam van City Kevin De Bruyne nog eens op voor een snelle vragenronde. Er werd gepolst naar zijn debuut en of hij zich dat nog herinnerde. Naar zijn eerste goal (West Ham), naar zijn gevoel bij de eerste training ('Het moet goed zijn'), naar de eerste speler van City die hij ontmoette ('Wellicht Vinnie'), naar de mooiste goal van een ploegmaat (ook Vinnie, niet toevallig tegen de tegenstander van dit weekend) en er werden De Bruyne wat dilemma's voorgelegd. Katten of honden (katten), Belgische frieten of Belgische chocolade (frieten) en voetbal of cricket. 'Die laatste vraag moet je mij niet eens stellen.'

Haaland

Spielerei, in afwachting van het ernstige werk, vanaf 19u30 zaterdag. Met als tegenstanders in de basis wellicht Tielemans én Castagne, en een plaats als invaller voor een van de revelaties bij de Duivels vorige dinsdag: Dennis Praet.

Daarna wacht dat duel met Erling Braut Haaland, wiens makelaar de voorbije dagen de Spaanse markt aftastte. In principe kan hij de opvolger worden van Sergio Agüero, wiens vertrek de club vorige week aankondigde. Haaland, dit seizoen al goed voor 21 treffers in de Bundesliga, is op zijn 20e nummer een op de wish list van Guardiola.

Helaas is de Catalaan daarmee niet de enige. De ronde van Spanje - eerst bij Barça, daarna in Madrid - leert dat de makelaars de topclubs tegen mekaar willen uitspelen. Haaland steekt de kop op, op een moment dat iedereen een afwerker kan gebruiken. In Engeland naast City ook Chelsea en Manchester United. Harry Kane of, wie weet, Romelu Lukaku, kijken vanuit de coulissen toe. Met véél interesse.

Dat de Noor nu in de markt wordt gezet, ondanks een contract tot 2024, is wellicht geen toeval. Er is de bevestiging van zijn prestaties (in de Champions League dit seizoen al goed voor tien treffers), maar daarnaast ook een clausule in dienst contract: na volgend seizoen kan hij weg voor 75 miljoen euro. Dat bedrag kan nu ruim worden overstegen. Zelfs in deze COVID-tijden.

