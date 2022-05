Rode Duivel Kevin De Bruyne is voor de tweede keer in zijn carrière verkozen tot Premier League Player of the Season, zo werd vandaag bekendgemaakt.

De draaischijf van Manchester City kreeg de onderscheiding al eens in 2020 en volgt op de erelijst zijn Portugese ploegmaat Ruben Dias op. Het is de vierde keer dat de award naar een Belg gaat. Vincent Kompany beet de spits af in 2012 en drie jaar later was het de beurt aan Eden Hazard.

De Bruyne kent met vijftien competitiedoelpunten en zeven assists een bijzonder productief seizoen in de Premier League, waar hij met Manchester City op een zicht van een tweede landstitel op rij staat. Met nog slechts één speeldag te gaan hebben ze een voorsprong van één punt op Liverpool. Op de slotspeeldag komt Aston Villa zondag afgezakt naar het Etihad, Liverpool ontvangt het Wolverhampton Wanderers van Leander Dendoncker.

KDB liet begin deze maand van zich spreken met liefst vier doelpunten in het duel tegen Wolverhampton Wanderers, waarvan drie in amper 24 minuten. Het zal de Rode Duivel ongetwijfeld nog heel wat stemmen opgeleverd hebben. Zo haalde hij het uiteindelijk van Mo Salah (Liverpool) en Heung-Min Son (Tottenham Hotspur). Zijn ploegmaat Phil Foden werd eerder op de dag al uitgeroepen tot beste jonge speler, voor het tweede jaar op rij.

Voor deze award kunnen fans hun stem uitbrengen op de website van de Premier League. Daarnaast is er nog een panel van experten en behoren ook de twintig aanvoerders van de Premier League-teams tot de stemgerechtigden. Naast de trofees van de spelersvakbond PFA en de schrijvende pers FWA is het zowat de belangrijkste onderscheiding van het seizoen. De schrijvende pers verkoos eerder al Salah tot beste speler van het jaar.

