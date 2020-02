Elke week berichten we in The Life of Kevin over de avonturen van Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze week: de Engelse mid-season break en een Oscarwinnaar die onze landgenoot graag bij zijn laatste avondmaal wil hebben.

We beleven dezer dagen een primeur: de eerste mid-season break in de Premier League. Cesc Fàbregas (AS Monaco) deed er in een tweet wat lachend over. 'Ik heb er zolang gevoetbald terwijl er over werd gepraat maar niks aan gedaan, maar nu ik er weg ben, voeren ze het in.' Maar de Engelsen blijven een speciaal ras, want een echte pauze is het ook niet. De kalendermaker heeft de speeldag namelijk gewoon over twee weekends gespreid, zodat niemand (en zeker de zenders niet) zijn weekenddosis hoeft te missen.

Op die manier kon elke ploeg er een weekje tussenuit. Voor Kevin De Bruyne de gelegenheid om een paar dagen met de familie in het Midden-Oosten door te brengen. De batterijen opladen, in afwachting van wat straks een drukke lente en zomer wordt. Volgende woensdag begint hij er weer aan, met de door de storm uitgestelde thuiswedstrijd tegen West Ham. Daarna volgen drie knallers: uit bij Leicester City in de competitie, daarna een duel tegen Real voor de Champions League en vervolgens de finale van de Carabao Cup tegen Aston Villa.

Vogelvrij

Zo een mid-season break is handig, maar in Engeland moeten ze er nog mee leren omgaan. Vorige week verschenen op sociale media en in de tabloids foto's van Leicester-middenvelder James Maddison, één van de kandidaten voor de Engelse EK-selectie. Die zette in Dubai een stapje in de wereld. Alleen is die wereld zeer klein, en zijn foto's van uitbundigheid snel gemaakt. Dus kreeg Maddison in eigen land de wind van voren. Het dient wel gezegd: ze zijn hem aan het zoeken sinds zijn casinobezoek in oktober, nadat Engeland een kwalificatiewedstrijd voor het EK verloor. En als tabloids iemand zoeken, wordt die vogelvrij verklaard. Tenzij De Bruyne, die de vakantie doorbracht met de familie. Ongestoord.

Home Alone

Of onze landgenoot de uitreiking van de Oscars volgde, weten we niet, maar toen Boon Joon-Ho in Hollywood met een pak beeldjes ging lopen, dook de pers in het verleden van de Koreaan. En zo botsten de meest ijverige op een interview van hem een paar maanden geleden. Naast een pak vragen over zijn voorbeelden en zijn filmvisie, was een van de vragen toen ook: wie zou bij uw laatste avondmaal mogen aanzitten?

Boon Joon-Ho citeerde vijf mensen: de filmmakers Hitchcock en Scorcese, zijn landgenote en kunstschaatster Yuna Kim, Jimmy Page van Led Zeppelin en... Kevin De Bruyne. Omwille van zijn voetbal allicht, we vermoeden dat de man een fan is van Manchester City.

Of is het omwille van De Bruynes acteertalent? De BBC herinnerde zich een en ander en dook in het archief. Tijdens de Kerstperiode van 2018 - u weet wel, de tijd dat de Home Alone-films elk jaar weer het scherm halen/teisteren - lanceerde City een paar parodieën op bekende scènes uit de film. Inzettend op enige fysieke gelijkenis tussen De Bruyne en het kindsterretje in de film Macaulay Culkin, speelde de voetballer wat momenten na. Niet evident maar wel plezant, als u onderstaand filmpje mag geloven. Was dat de Zuid-Koreaanse filmmaker opgevallen?

We beleven dezer dagen een primeur: de eerste mid-season break in de Premier League. Cesc Fàbregas (AS Monaco) deed er in een tweet wat lachend over. 'Ik heb er zolang gevoetbald terwijl er over werd gepraat maar niks aan gedaan, maar nu ik er weg ben, voeren ze het in.' Maar de Engelsen blijven een speciaal ras, want een echte pauze is het ook niet. De kalendermaker heeft de speeldag namelijk gewoon over twee weekends gespreid, zodat niemand (en zeker de zenders niet) zijn weekenddosis hoeft te missen. Op die manier kon elke ploeg er een weekje tussenuit. Voor Kevin De Bruyne de gelegenheid om een paar dagen met de familie in het Midden-Oosten door te brengen. De batterijen opladen, in afwachting van wat straks een drukke lente en zomer wordt. Volgende woensdag begint hij er weer aan, met de door de storm uitgestelde thuiswedstrijd tegen West Ham. Daarna volgen drie knallers: uit bij Leicester City in de competitie, daarna een duel tegen Real voor de Champions League en vervolgens de finale van de Carabao Cup tegen Aston Villa. VogelvrijZo een mid-season break is handig, maar in Engeland moeten ze er nog mee leren omgaan. Vorige week verschenen op sociale media en in de tabloids foto's van Leicester-middenvelder James Maddison, één van de kandidaten voor de Engelse EK-selectie. Die zette in Dubai een stapje in de wereld. Alleen is die wereld zeer klein, en zijn foto's van uitbundigheid snel gemaakt. Dus kreeg Maddison in eigen land de wind van voren. Het dient wel gezegd: ze zijn hem aan het zoeken sinds zijn casinobezoek in oktober, nadat Engeland een kwalificatiewedstrijd voor het EK verloor. En als tabloids iemand zoeken, wordt die vogelvrij verklaard. Tenzij De Bruyne, die de vakantie doorbracht met de familie. Ongestoord.Home AloneOf onze landgenoot de uitreiking van de Oscars volgde, weten we niet, maar toen Boon Joon-Ho in Hollywood met een pak beeldjes ging lopen, dook de pers in het verleden van de Koreaan. En zo botsten de meest ijverige op een interview van hem een paar maanden geleden. Naast een pak vragen over zijn voorbeelden en zijn filmvisie, was een van de vragen toen ook: wie zou bij uw laatste avondmaal mogen aanzitten? Boon Joon-Ho citeerde vijf mensen: de filmmakers Hitchcock en Scorcese, zijn landgenote en kunstschaatster Yuna Kim, Jimmy Page van Led Zeppelin en... Kevin De Bruyne. Omwille van zijn voetbal allicht, we vermoeden dat de man een fan is van Manchester City. Of is het omwille van De Bruynes acteertalent? De BBC herinnerde zich een en ander en dook in het archief. Tijdens de Kerstperiode van 2018 - u weet wel, de tijd dat de Home Alone-films elk jaar weer het scherm halen/teisteren - lanceerde City een paar parodieën op bekende scènes uit de film. Inzettend op enige fysieke gelijkenis tussen De Bruyne en het kindsterretje in de film Macaulay Culkin, speelde de voetballer wat momenten na. Niet evident maar wel plezant, als u onderstaand filmpje mag geloven. Was dat de Zuid-Koreaanse filmmaker opgevallen?