Manchester City kan zaterdag in de halve finale van de FA Cup tegen Liverpool waarschijnlijk niet rekenen op Kevin De Bruyne.

De Rode Duivel blesseerde zich woensdag in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League bij Atlético Madrid aan de enkel en is nog niet hersteld. De Bruyne liep bij een tik van Reinildo Mandava een vleeswonde aan de enkel op die gehecht moest worden.

Manchester City-coach Pep Guardiola bevestigde op zijn persconferentie vrijdag dat De Bruyne niet meer had kunnen trainen sindsdien. 'Het wordt krap voor zaterdag', liet hij nog weten. 'Kevin kreeg draadjes. Het is geen spierblessure.'

Dat laatste lijkt goed nieuws te zijn. De middenvelder zou volgende week opnieuw op het veld moeten kunnen staan.

De Bruyne werd in het Wanda Metropolitano Stadion na 65 minuten naar de kant gehaald. Voor City volstond een 0-0 gelijkspel na een 1-0 zege in de heenwedstrijd. Daar zorgde Kevin De Bruyne voor het enige doelpunt van de partij. Manchester City lijkt zaterdag ook verdediger Kyle Walker te moeten missen met een enkelblessure die hij opliep tegen Atlético. Vorige week speelden Manchester City en Liverpool in de Premier League tegen elkaar. Het werd toen na een spectaculair duel 2-2.

