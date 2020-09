In The Life of Kevin berichten we iedere week over KDB bij Manchester City. Vandaag: hoe City een nieuw team bouwt ... rond Kevin De Bruyne natuurlijk. Want zelfs op FIFA 21 is hij de beste middenvelder ter wereld.

Met een week vertraging omwille van de Europese verplichtingen in augustus begint ook Manchester City aan het nieuwe seizoen. Voor manager Pep Guardiola zijn vijfde jaargang bij de club. Dat is opmerkelijk. Guardiola werkte eerder 'slechts' vier jaar bij Barcelona, voor hij - uitgeput - nood had aan een break. Daarna volgden drie jaar Bayern München. Nu doet hij met City dus nog wat langer door. In theorie zijn laatste, want zijn contract loopt komende zomer af, maar het zou kunnen dat hij bijtekent. Daarmee is hij na de managers van Sheffield United, Burnley en Liverpool de langst zetelende in Engeland. Nog ver verwijderd van de cijfers die Sir Alex Ferguson - 26 jaar bij Manchester United - of Bryan Clough, die 18 jaar in dienst was van Nottingham Forest, kunnen voorleggen, maar naar Citybegrippen een eeuwigheid. De ploeg had vroeger de reputatie in het bureau van de coach een schietstoel te hebben geplaatst. Zo snel ging het vaak. Guardiola blijft zitten.Achttien punten: zo groot was uiteindelijk het verschil met landskampioen Liverpool. Op een gegeven moment waren het er 25; een immense kloof. Toch hoorde je de voorbije week dat City favoriet is voor een nieuwe titel. Het versterkte nog zijn defensie (Nathan Aké) en zijn aanval (Ferran Torres) en bouwt verder op een middenveld met Kevin De Bruyne in een uitblinkersrol. De komst van Kalidou Koulibaly (Napoli) zal nog een tijdje in de lucht hangen. Napoli heeft een transferbedrag van 80 miljoen euro op de rug van de verdediger geplaatst en dat vinden ze bij het rijke City nogal veel. De Senegalees wordt komende zomer immers dertig. Toen Leicester City vorige zomer aan een gelijkaardig bedrag dacht voor Harry Maguire, haakte City ook al af. Het bekocht dat met een verdedigend matig seizoen, en een teleurstellende voortijdige uitschakeling in de CL. De ploeg wil er nog wel een stevige centrale verdediger met reputatie bij en speurt de markt af.Kevin De Bruyne oogst inmiddels nog wat late vruchten van vorig seizoen. In de nieuwe editie van FIFA 21 kreeg hij een passing rating van 93. Dat is beter dan die van Lionel Messi en Tony Kroos, die beiden met 91 werden beloond. De Bruyne heeft qua spel verdelen zijn gelijke niet, niet in het echte leven, en evenmin in de virtuele.Ook UEFA zou de Engelse voetballer van het jaar nog kunnen belonen, al lijkt dat weinig waarschijnlijk. De twee goals en twee assists in de CL van vorig seizoen leverden hem een nominatie op bij de beste middenvelders van het Europese seizoen. De tegenstanders straks bij de bekendmaking van de winnaar zijn evenwel niet de minsten: Thomas Müller en Thiago Alcantara, vorig seizoen uitblinkers bij CL-winnaar Bayern München en van wie de laatste overstapte naar Liverpool. Allicht gaat een van hen straks ook met de prijs lopen.Maandag beginnen ze bij City aan een dolle week. Na de match tegen de Wolves maandagavond is er donderdag een bekerduel tegen Bournemouth en zondagavond komt Leicester City op bezoek. Het tempo zit er bij de start al meteen in. Dat zal allicht allemaal nog zonder Sergio Agüero zijn, nog steeds niet hersteld van een knieletsel. Net als diverse andere ploegen werd City de voorbije weken ook getroffen door COVID-19 besmettingen. Aymerick Laporte ging een week in quarantaine, maar hervatte ondertussen de trainingen. Ook Riyad Mahrez is pas terug na een positieve test. Wat het effect van die besmetting op hun conditie is, zal moeten blijken.