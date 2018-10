Kevin Mirallas: 'De laatste zes maanden bij Everton hebben me opgevreten'

Firenze is een verleidelijke stad, met de rivier de Arno, de middeleeuwse straatjes en de indrukwekkende kathedraal Santa Maria del Fiore. Kevin Mirallas is ervoor bezweken. 'De stad, de club, de Serie A, het is allemaal top', vertelt hij in een hotel in het centrum. Hij is blij met zijn nieuwe uitdaging bij La Viola.

