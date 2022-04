Eintracht Frankfurt neemt het in de halve finale van de Europa League op tegen West Ham United. Bij de Duitsers ontpopte doelman Kevin Trapp zich tot absolute sterkhouder.

'Ik kwam op het veld en dacht dat ik in Frankfurt was', zei Kevin Trapp na de wedstrijd tegen Barcelona. In Camp Nou zaten meer dan 30.000 Frankfurtsupporters, die via tussenpersonen aan een kaartje waren geraakt. De aanwezige fans misten hun effect niet, want Frankfurt won met 2-3 en plaatste zich zo voor de halve finale van de Europa League. De overwinning betekende veel voor Trapp, die eindelijk het trauma van in 2017 van zich af kon schudden. Hij stond toen onder de lat bij PSG tijdens de befaamde Remontada van Barcelona. 6-1 werd het toen. Hierdoor werden de Parijzenaars ondanks een 4-0 overwinning in de heenmatch alsnog uit de Champions League geknikkerd. 'Ik denk dat ik de gebeurtenis in 2017 eindelijk achter mij kan laten', zei Trapp al lachend achteraf bij Eurosport. Droom wordt werkelijkheidDe carrière van Kevin Trapp is er een van pieken en dalen. Hij begon op zijn zeven jaar met keepen bij het plaatselijke FC Brotdorf. Na passages bij SSV Bachum en SV Metlach sloot hij zich in 2005 aan bij toenmalige eersteklasser FC Kaiserslautern. 'Ik was naar een wedstrijd gaan kijken van de club en was erg onder de indruk van doelman Tim Wiese. Vanaf dat moment was het mijn droom om ook ooit op het veld te staan bij Kaiserslautern', zei Trapp in een interview met Bundesliga.com. In 2008 maakte hij op 18-jarige leeftijd zijn debuut voor het eerste elftal in de Duitse beker. Drie jaar later kwam hij voor het eerst in actie in de Bundesliga. Hij startte toen als eerste keeper, maar door een spierblessure verloor hij die plek al snel. Toen Kaiserslautern op het einde van het seizoen degradeerde, verruilde Trapp de club van zijn hart voor Eintracht Frankfurt, waar hij meteen uitgroeide tot een van de sterkhouders. In zijn eerste seizoen eindigde de club op de zesde plaats, die recht gaf op Europees voetbal.Druk bij PSGNa drie uitstekende seizoenen bij Frankfurt, waarvan het laatste als aanvoerder, trok de beloftevolle Duitser in 2015 voor 10 miljoen euro naar PSG. Hij kreeg er het vertrouwen van trainer Laurent Blanc en speelde in zijn eerste jaar zo goed als alle wedstrijden. Maar ondanks de landstitel en 19 clean sheets in 31 competitiematchen leek Trapp het moeilijk te hebben met de hoge druk bij de Franse topclub. De torenhoge verwachtingen en zijn beperkt voetballend vermogen uitten zich in individuele foutjes. Toen Unai Emery in 2016 de nieuwe coach van de Parijse club werd, was het over en out voor Trapp. De Spanjaard verkoos Alphonse Areola en Trapp moest het sindsdien stellen met een rol als reservedoelman.Geen spijtHet seizoen erop kwam Trapp nog minder aan spelen toe. Hij speelde amper vier wedstrijden in de competitie en besefte dat het einde verhaal voor hem was bij PSG. Wel maakte hij in 2017 nog zijn debuut voor de Duitse nationale ploeg en werd hij opgenomen in de selectie van de Mannschaft voor de Confederations Cup in 2017 en het WK het jaar nadien. Toen na het WK ook nog Gianluigi Buffon naar PSG kwam, drong Trapp aan op een vertrek uit de Franse hoofdstad. Hij flirtte even met transfers naar Arsenal en Dortmund, maar koos uiteindelijk voor een uitleenbeurt aan ex-club Frankfurt. Aan het einde van het seizoen maakte Trapp definitief de overstap naar de Bundesliga, een beslissing die hij zich niet beklaagde. 'Ik heb geen spijt dat ik Parijs heb verlaten. Ik had er een goede tijd, maar heb nu voor vijf jaar bij Frankfurt getekend. De club is in de goeie richting aan het evolueren.' Trapp is nu bezig aan zijn vierde seizoen sinds de comeback bij Frankfurt, waar hij de bestbetaalde speler is. Vorig seizoen eindigde de club op een knappe vijfde plaats, op amper vijf punten van de nummer twee, RB Leipzig. Dit seizoen loopt het allemaal wat stroever en staat Frankfurt pas tiende, al kunnen de Duitsers nog veel goedmaken met Europa Leaguewinst.