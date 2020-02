Bij Real Madrid moest hij het afleggen tegen Thibaut Courtois maar in Midden-Amerika is Keylor Navas al voor de derde keer verkozen tot beste voetballer.

Nooit was zijn marktwaarde hoger dan in de zomer van 2016. Twee jaar nadat een goed WK in Brazilië met Costa Rica hem van het bescheiden Levante naar Real Madrid hielp, was Keylor Navas 20 miljoen euro waard. Dat was in de zomer nadat hij de Champions League won (de eerste in een serie van drie) en er een jaar de vaste nummer één was. Nu is Navas, inmiddels 33, volgens Transf...

Nooit was zijn marktwaarde hoger dan in de zomer van 2016. Twee jaar nadat een goed WK in Brazilië met Costa Rica hem van het bescheiden Levante naar Real Madrid hielp, was Keylor Navas 20 miljoen euro waard. Dat was in de zomer nadat hij de Champions League won (de eerste in een serie van drie) en er een jaar de vaste nummer één was. Nu is Navas, inmiddels 33, volgens Transfermarkt nog maar 10 miljoen euro waard. Sinds begin dit seizoen staat hij onder de lat bij PSG, waarmee hij gisteren in Dortmund de jacht op een nieuwe hoofdprijs in Europa verderzette. Marktwaarde gedaald of niet, voor het Hondurese dagblad Diez is hij nog steeds de beste speler in Centraal-Amerika. Al voor de derde keer in de vier jaar dat die trofee wordt uitgereikt. Ter nuance: veel concurrentie heeft Navas niet. Mexicaanse voetballers nemen geen deel aan het referendum, dat zich beperkt tot Honduras, El Salvador, Costa Rica en dat soort landen. Navas is er een beetje koning eenoog in het land der blinden. Vorig seizoen rangschikte een andere website de kandidaten naar marktwaarde. De op een na duurste in de stand na Navas was... Andy Najar. Bekend bij ons, maar een vedette? Straffer nog: toen journalisten in die regio de beste voetballer aller tijden zochten, kwam Navas uit de enquête als tweede. Winnaar met mijlen voorsprong werd Jorge González, beter bekend als Mágico, afkomstig van El Salvador. Na het WK 1980 in Spanje was het de bedoeling dat hij naar Atlético Madrid ging, maar uiteindelijk belandde hij bij Cádiz CF in tweede klasse. Daar verkende hij het nachtleven grondig, maar hield hij toch nog jus over om veel te scoren. Zoveel zelfs dat op een gegeven moment FC Barcelona hem wilde. Wat daar allemaal fout liep is te gek voor woorden: een gemist vliegtuig, op hotel betrapt in bed met een meisje tijdens een bomalarm... Maar voetballen kon hij, dat bewijzen de vroegere beelden.