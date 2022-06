Na een tocht door heel Europa belandde Maxime Lestiennen begin dit jaar in Singapore. Daar woont hij nu met zijn vrouw Kiara en de kinderen. De Krant van West-Vlaanderen sprak met Kiara over de ex-Bruggeling over het de keuze voor Azië, de dood van Lestiennes ouders en de toekomst. 'Hij zou hier wel zijn hele leven willen blijven.'

Begin dit jaar verhuisde Maxime Lestienne met zijn gezin van Moorslede naar Singapore. Na zijn vertrek bij Club Brugge volgde een grillige carrière en na zijn problemen bij Standard, vond hij het plezier in het voetbal terug bij topclub Lion City Sailors FC in Singapore.'Ze zijn hier zot van hem', vertelt zijn vrouw Kiara vanuit Singapore aan de Krant van West-Vlaanderen. 'Zowat elke wedstrijd is hij beslissend, met een doelpunt of een assist. Je ziet dat hij zich goed voelt, dat hij weer vertrouwen in zichzelf heeft en dat de trainer hem vertrouwt. Maxime verdient het om weer gelukkig te zijn in het voetbal. Toen ze hem belden, voelde hij meteen dat ze hem absoluut wilden en dat hij een meerwaarde voor de ploeg zou zijn. Hij had het nodig om weer te voelen dat mensen vertrouwen in hem hebben.'

Op zijn bijna 30ste maakte Lestienne al een hele hoop mee in de voetbalwereld. Mouscron, Club Brugge, Genua, PSV, Rubin Kazan, Malaga, Standard en nu dus Singapore. 'Altijd onder druk presteren, is niet gemakkelijk, zeker niet na wat Maxime allemaal meemaakte', zegt Kiara. 'Sinds hij bij PSV in zes weken tijd zijn beide ouders verloor, is alles veranderd. Hij heeft echt heel diep gezeten. Dat heeft hem gebroken, vol-le-dig gebroken. Hij had alleen maar hen en dat waren super goeie mensen. Van zodra er eens iets is met mij of met een van de kindjes is hij in paniek. Dan vergelijkt hij dat direct met wat er met zijn ouders is gebeurd, snap je? Het is een onverwerkt trauma. Gelukkig heeft hij zijn kindjes, want anders was het gedaan geweest met Maxime.'

Lestienne tekende bij Lion City Sailors FC voor twee jaar. 'Ik denk dat hij dat contract sowieso zal uitdoen en daarna misschien zelfs nog zal bijtekenen', aldus Kiara. 'Natuurlijk, hij speelde zich hier in de competitie en in de Aziatische Champions League in de kijker en in het voetbal weet je maar nooit. Als je hier naar een wedstrijd kijkt en de presentatoren hoort, zou je denken dat Maxime Ronaldo is. (lacht) Ik denk dat hij hier wel zijn hele leven zou willen blijven.'

Surf naar de site van de Krant van West-Vlaanderen voor het volledige interview met mevrouw Lestienne.

Begin dit jaar verhuisde Maxime Lestienne met zijn gezin van Moorslede naar Singapore. Na zijn vertrek bij Club Brugge volgde een grillige carrière en na zijn problemen bij Standard, vond hij het plezier in het voetbal terug bij topclub Lion City Sailors FC in Singapore.'Ze zijn hier zot van hem', vertelt zijn vrouw Kiara vanuit Singapore aan de Krant van West-Vlaanderen. 'Zowat elke wedstrijd is hij beslissend, met een doelpunt of een assist. Je ziet dat hij zich goed voelt, dat hij weer vertrouwen in zichzelf heeft en dat de trainer hem vertrouwt. Maxime verdient het om weer gelukkig te zijn in het voetbal. Toen ze hem belden, voelde hij meteen dat ze hem absoluut wilden en dat hij een meerwaarde voor de ploeg zou zijn. Hij had het nodig om weer te voelen dat mensen vertrouwen in hem hebben.'Op zijn bijna 30ste maakte Lestienne al een hele hoop mee in de voetbalwereld. Mouscron, Club Brugge, Genua, PSV, Rubin Kazan, Malaga, Standard en nu dus Singapore. 'Altijd onder druk presteren, is niet gemakkelijk, zeker niet na wat Maxime allemaal meemaakte', zegt Kiara. 'Sinds hij bij PSV in zes weken tijd zijn beide ouders verloor, is alles veranderd. Hij heeft echt heel diep gezeten. Dat heeft hem gebroken, vol-le-dig gebroken. Hij had alleen maar hen en dat waren super goeie mensen. Van zodra er eens iets is met mij of met een van de kindjes is hij in paniek. Dan vergelijkt hij dat direct met wat er met zijn ouders is gebeurd, snap je? Het is een onverwerkt trauma. Gelukkig heeft hij zijn kindjes, want anders was het gedaan geweest met Maxime.'Lestienne tekende bij Lion City Sailors FC voor twee jaar. 'Ik denk dat hij dat contract sowieso zal uitdoen en daarna misschien zelfs nog zal bijtekenen', aldus Kiara. 'Natuurlijk, hij speelde zich hier in de competitie en in de Aziatische Champions League in de kijker en in het voetbal weet je maar nooit. Als je hier naar een wedstrijd kijkt en de presentatoren hoort, zou je denken dat Maxime Ronaldo is. (lacht) Ik denk dat hij hier wel zijn hele leven zou willen blijven.'Surf naar de site van de Krant van West-Vlaanderen voor het volledige interview met mevrouw Lestienne.