Aan het begin van het seizoen was er nog twijfel over Kiernan Dewsbury-Hall. Was hij wel goed genoeg voor de Premier League? De middenvelder was tenslotte al bijna 23, maar wachtte nog altijd op zijn doorbraak bij Leicester City. Sinds zijn competitiedebuut in december gaf hij zelf het antwoord: het jeugdproduct is de rijzende ster van het team.



Kiernan Dewsbury-Hall speelt al sinds zijn achtste voor Leicester City, waar hij alle jeugdreeksen doorloopt. Bij de U23 is hij al snel regelmatig basisspeler en in 2019 wordt hij verkozen tot beste speler van dat elftal, , om niet veel later een nieuw contract tot 2022 te tekenen. Een jaar later volgt opnieuw een krabbel, deze keer tot 2024. Hij mag ook voor het eerst het veld op met het A-elftal: in januari 2020 valt hij in tegen Brentford voor de FA Cup. TwijfelsTwee dagen later wordt Dewsbury-Hall voor het eerst verhuurd, aan tweedeklasser Blackpool, waar hij vier keer scoort in 10 wedstrijden. Ook vorig seizoen leent Leicester zijn middenvelder uit: dit keer trekt hij naar Luton Town. Daar speelt hij een sterk seizoen met 40 matchen en verschillende individuele prijzen, waaronder de Ian Pearce Memorial Trophy, de prijs voor de speler die door Luton News het vaakst tot man van de match wordt gekroond bij thuiswedstrijden. Daarnaast is hij ook speler van het seizoen volgens de supporters jonger dan zestien, de internetstemmers en de spelers.Wanneer hij deze zomer tijdens de voorbereiding aansluit bij het eerste elftal, zijn er twijfels of de stap niet te groot is. Dewsbury-Hall heeft de juiste mentaliteit, maar er is scepsis of hij getalenteerd genoeg is om mee te doen op het hoogste niveau. Enkele maanden later is die onzekerheid verdwenen. In augustus speelt hij als invaller tegen Manchester City voor de FA Community Shield en later die maand mag hij ook voor het eerst van de bank komen in de Premier League. Na verschillende invalbeurten, staat Dewsbury-Hall op 5 december voor het eerst in de basiself. Vier dagen later scoort hij voor het eerst in de Europa League.Sindsdien stond hij al achttien keer in de basis in alle competities en klinkt zijn naam regelmatig op de tonen van 'Wonderwall' door het stadion. Leicestercoach Brendan Rodgers spreekt over hem als 'een fantastisch voorbeeld van iemand die hard werkt en toont dat je dan kansen krijgt'. In de media wordt hij geprezen om zijn techniek, maar ook zijn loopvermogen en wil om ballen te recupereren springen in het oog. Vier maanden na zijn basisplaats in de Premier League lijkt niemand meer verbaasd wanneer hij een van de beste spelers op het veld is, zoals onder meer tegen PSV vorige week in de Europa League.Droom Tegen Crystal Palace afgelopen weekend gaf Dewsbury-Hall niet alleen een assist, maar scoorde hij ook voor het eerst in de Premier League. Na de wedstrijd was Brendan Rodgers dan ook meer dan tevreden: 'Het is fantastisch om een jeugdspeler te zien doorbreken en zijn eerste goal te zien maken in zijn thuisstadion voor de eigen supporters. Hij heeft hier zijn hele leven van gedroomd. Hij blijft zichzelf bewijzen en is consistent, iets wat belangrijk is.' En ook voor Dewsbury-Hall komt zijn kinderdroom uit: 'Het is een heel speciaal gevoel als je het publiek hoort juichen. Mijn eerste doelpunt zat er al even aan te komen en toen ik de bal raakte had ik het gevoel dat het wel eens zover kon zijn.'Maar niet alleen de goal en de assist maakten hem belangrijk tijdens die wedstrijd. Niemand liep meer dan Dewsbury-Hall of haalde hogere snelheden dan de middenvelder. Daarnaast was hij een van de spelers met de meeste gewonnen duels. Zwarte schoenenEn zij die vinden dat een voetbalschoen zwart moet zijn, zullen graag vaststellen dat er geen kleurboek aan de voeten van Dewsbury-Hall te vinden is. Zelf zegt hij dat het paar het meest comfortabele is dat hij dit seizoen probeerde, maar anderen zien er zijn karakter in terugkomen. Het stereotiep linkt zwart met hardwerkende, vastberaden spelers, iets wat bij zijn speelstijl past. Dat de fans die vergelijking maken vindt hij fijn: 'ik ben een beetje een old-school middenvelder, die alle taken op het veld wil doen.'Door Margit Ghillemyn