Afgelopen weekend zond tv-zender Gol via TikTok de wedstrijd Real Sociedad - Real Betis uit. Het was de eerste match in een grote Europese competitie die op het socialemediaplatform te zien was.

Voor de uitzending van Real Sociedad - Real Betis konden fans kiezen voor de normale tv-uitzendingen, betaalopties of voor TikTok. La Liga zou door deze samenwerking met het socialemediaplatform en MEDIAPRO, dat instond voor de productie, de eerste grote competitie zijn die live te zien is op de videoapp.

Verticaal

Een half uur voor de aftrap begon de uitzending met de opwarming en voorbeschouwing. Tijdens de hele livestream konden kijkers via de chat reageren op de populaire Spaanse voetbal-TikTokkers Nacho Hernáez en Carla Gabián die commentaar gaven.

Naast het gebruik van de interactieve tools van het medium werd de wedstrijd verticaal uitgezonden, omdat de applicatie in die richting wordt gebruikt. Met een speciaal toestel zorgde MEDIAPRO voor 4K-beeldkwaliteit.

Alfredo Bermejo, directeur digitale strategie bij La Liga, zei vooraf dat dit 'een nieuwe stap was in het bouwen aan nieuw publiek met het doel om voetbal naar iedereen te brengen'. Op Twitter werd er gemengd gereageerd, want sommigen vinden dat voetbal altijd horizontaal gefilmd moet worden.

Maar de cijfers van de uitzending tonen aan dat digitale platformen naast tv kunnen bestaan. 506.000 kijkers volgden de strijd om een Europese plaats tussen Real Sociedad en Real Betis via TikTok, wat zorgde voor 68.000 reacties in de chat. Met 1,2 miljoen likes en 7000 shares, bleken de gebruikers positief te reageren.

Messi bij PSG

La Liga was met deze wedstrijd op TikTok zeker niet de eerste die inzet op nieuwe doelgroepen. Zo streamde de Spanjaard Ibai Llanos via zijn Twitchkanaal al matchen. Deze zomer toonde hij via de live streamingdienst onder andere de finale van de Copa de América en kon hij met de hulp van Gerard Piqué het eerste duel van Messi bij PSG tonen. Bij die uitzendingen werd wel voor een horizontale kadrering gekozen.

Vorige zomer zond ook Sky via zijn app de Duitse supercup in het Verenigd Koninkrijk en Ierland verticaal uit. Op TikTok is live voetbal eigenlijk ook niet helemaal nieuw, want Burnley FC Woman zendt al zijn thuiswedstrijden dit seizoen uit via de app.

Jongeren bereiken lukt steeds minder via de klassieke wegen, maar gen Z gebruikt TikTok vaak. Veel sportteams hebben daarom een account in de hoop de jeugd naar hun club te lokken en ook bonden zetten in op de toepassing. Zo tekende het Japanse eersteklassevoetbal recent een samenwerking met de app voor 'achter de schermen'-video's en had de UEFA een partnerschap rond het EK vorige zomer.

Door Margit Ghillemyn

