'Andrés Iniesta, The Unexpected Hero' vertelt het levensverhaal van de Spaanse middenvelder, met alle ups en downs.

Andrés Iniesta behoeft geen introductie. De Spaanse middenvelder, die op 11 mei 36 jaar wordt en nu bij het Japanse Vissel Kobe speelt, voetbalde jarenlang op een uitzonderlijk hoog niveau bij FC Barcelona en de Spaanse nationale ploeg. Ondanks zijn introverte karakter groeide hij uit tot een absolute vedette, zeker toen hij in de WK-finale van 2010 tegen Nederland het beslissende doelpunt voor La Roja maakte. Vanaf dat moment werd hij de held waar de titel van de documentaire ook naar verwijst.

Alle beslissende etappes uit het leven van de 'bleekscheet uit Fuentealbilla', zoals hij genoemd wordt, komen in de film aan bod. 'Goede momenten, slechte momenten. Voor mij is het altijd duidelijk geweest dat dit mijn manier is geweest om de dingen te doen: anderen respecteren, vertrouwen hebben in mezelf en de confrontatie aangaan met de dingen die op mijn weg kwamen', zegt hij in The Guardian. 'Klagen als ik naast de basiself viel of wanneer ik iets zag dat niet fair was, deed ik niet; ik probeerde altijd het maximum te halen uit elke kans die ik kreeg om te voetballen. En uiteindelijk is dat net het punt: het hangt er allemaal van af hoe je de dingen benadert.'

Er is echter één aspect dat niet behandeld wordt in de documentaire: waarom Frank Rijkaard hem in de Champions Leaguefinale van 2006 op de bank liet starten. Hoe legde de Nederlandse coach dat uit aan hem? 'Het zou verkeerd zijn om de woorden te herhalen die hij toen tegen mij zei', blijft Iniesta in de Engelse kwaliteitskrant op de vlakte.

Je kan 'Andrés Iniesta, The Unexpected Hero' gratis bekijken op Rakuten TV.

