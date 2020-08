Bayern München heeft zondag in het Estadio da Luz in Lissabon voor de zesde keer in de clubgeschiedenis de Europa Cup I gewonnen. In de finale van de Champions League versloeg het Paris Saint-Germain met 1-0. Kingsley Coman scoorde in de 59e minuut.

Tegen een verdienstelijk Paris Saint-Germain maakte de Duitse kampioen het verschil dankzij een enorm tempo en veel pressing op de Parijse verdediging. In de eerste helft leverde dat geen doelpunten op. Wel trof topschutter Robert Lewandowski al een keer de paal. PSG-doelman Keylor Navas, net op tijd hersteld van een blessure, was gewaarschuwd.

Kylian Mbappé was aan de overkant de gevaarlijkste man, maar kon zijn schoten niet kaderen, of er zat een Duits been tussen.

Ook na de rust was Bayern net iets scherper. Nota bene Coman, opgegroeid in Parijs en opgeleid door PSG, maakte het winnende doelpunt in de 59e minuut van de wedstrijd. Op voorzet van Joshua Kimmich verschalkte hij zijn ex-club met een kopbaldoelpunt. Het moet de Qatarese investeerders, die miljoenen spendeerden aan de komst van onder anderen Neymar, pijn gedaan hebben.

In de vorige wedstrijden van Bayern kreeg ex-Bruggeling Ivan Pericic nog de voorkeur, maar voor de finale koos Bayern-trainer Hans-Dieter Flick voor Coman. Het bleek een gouden zet te zijn van 'Hansi' Flick, tot november vorig jaar nog assistent-coach en een nobele onbekende.

De wedstrijd bleef goed op en neer gaan, met nog enkele goede kansen voor het koningstrio Neymar-Mbappé-Di Maria. Manuel Neuer hield echter zijn netten schoon.

Door de Franse aanvalsdrift kreeg Bayern nog veel ruimte in de slotminuten, maar Thomas Müller en Lewandowski konden de score niet verdubbelen.

Bayern München, dat onderweg Barcelona met 8-2 verpletterde, en in de halve finale die andere Franse topclub, Olympique Lyon, met 3-0 versloeg, stond voor de elfde keer in de finale en won die ook al in 1974, 1975, 1976, 2001 en 2013. Met zes zeges in de Europa Cup I doet Bayern even goed als Liverpool. Alleen Real Madrid (13) en AC Milaan (7) hebben er nog meer in de prijzenkast.

In Duitsland veroverde Bayern dit seizoen al de titel en de beker. De Duitse 'rekordmeister' realiseerde dus een tweede keer, na 2013, de treble. De enige andere Europese club die daar twee keer in slaagde, is Barcelona (in 2009 en 2015).

'Pijn aan het hart'

'Het is een ongelofelijk gevoel en plezier om te winnen en te scoren, maar ook triest voor Parijs', vertelde Coman, die in de 59e minuut het enige doelpunt in de Champions League-finale maakte. 'Ze hebben een ongelofelijk parcours afgelegd. Mijn hart is 100 procent bij Bayern want ik ben 100 procent professioneel, maar ik zou liegen moest het mij niets doen om Presnel (Kimpembe) en zijn team zo te zien, dat doet pijn. Bayern heeft gewonnen, maar respect voor wat Parijs heeft getoond.'

Coman was tevreden over de prestatie van zijn club. 'We probeerden de wedstrijd onder controle te houden, met heel veel druk naar voren. Zij waren ook gevaarlijk, maar we slikten geen tegendoelpunt, dat is belangrijk. Parijs was super vandaag, wij ook. Kleine details hebben het verschil gemaakt. Ik denk dat het een prachtige finale was.'

'Wat een seizoen'

'Het is moeilijk te realiseren direct na de wedstrijd. De vreugde was natuurlijk enorm na het laatste fluitsignaal. Het was vijf minuten blessuretijd en we zaten allemaal te wachten totdat de scheidsrechter voor het laatst zou fluiten. We verdienden het, maar het is ook een droom die uitkomt. Ik heb nooit eerder in zo'n goed en leuk team gespeeld', zegt doelman Neuer.

'Wat een seizoen', jubelde Thomas Müller die er zeven jaar geleden ook al bij was toen Bayern voor het laatst de Champions League won. 'Wie had dit afgelopen herfst durven dromen', doelde hij op het ontslag van trainer Niko Kovac. 'We speelden tegen PSG niet onze beste wedstrijd maar gelukkig keepte Manuel Neuer bij ons. Hij heeft ons gered.'

'Dit is de mooiste dag uit mijn leven', zei Joshua Kimmich die de voorzet voor de winnende treffer van Kingsley Coman verzond. 'Wat is nog mooier dan met je vrienden op het veld de Champions League winnen. We speelden niet eens heel goed maar toch had ik het gevoel dat PSG ons niet kon verslaan.'

