Op basis van de input van onze lezers stelde Sport/Voetbalmagazine een top 25 van kippenvelmatchen aller tijden samen. Vandaag nummer 11: Argentinië-België van 13 juni 1982.

Voor de openingsmatch op het WK 1982 moest bondscoach Guy Thys puzzelen. Libero Walter Meeuws was geschorst. Zijn vervanger was de al 31-jarige Maurice De Schrijver. Die had nog maar één interland gespeeld: een aantal weken eerder vriendschappelijk tegen Denemarken.

Het was echter geen wedstrijd om te experimenteren, bij een Belgische ploeg die voor het eerst sinds 1954 nog eens aanwezig was op een WK-eindronde, tegen de regerende wereldkampioen, die negen spelers uit de finale van 1978 aan de aftrap bracht.

Thys koos om De Schrijver aan Luc Millecamps te koppelen in het centrum van de verdediging. De Schrijver was dan wel een nieuwkomer in de nationale ploeg en zou zijn carrière afsluiten met slechts vier interlands, maar hij had wel ervaring in het topvoetbal.

Match van je leven

Met Sporting Lokeren had hij al eens in Nou Camp gespeeld, toen de tricolores het Barcelona met Johan Cruijff behoorlijk lastig maakten: 'Maar het was een ander Nou Camp waarin we terechtkwamen', herinnert de Aalstenaar zich. 'Met Lokeren zat het misschien voor een kwart vol, maar nu zat daar niet alleen ruim 100.000 man, we wisten dat ook heel de wereld rechtstreeks op tv meekeek. Dan zijn er twee mogelijkheden: of je gaat af als een gieter, of je speelt de match van je leven. Meestal kom je als speler in een quasi leeg stadion aan, maar nu zat dat al helemaal vol door de openingsceremonie. Dat is kippenvel, hoor.'

Het viel heel erg mee voor De Schrijver: 'Mijn taak was alles dicht houden, de verdediging mee organiseren. Zij waren gewend om op offside te spelen, wij deden dat met Lokeren minder vaak. Maar het werkte. De eerste baltoets in zo'n match is heel belangrijk, en vaak veelzeggend voor de rest van je wedstrijd.'

Voor 100.000 man heb je twee keuzes: of je gaat af als een gieter, of je speelt de match van je leven.' Maurice De Schrijver

Op Diego Maradona werd geen mandekking toegepast: 'We spraken af om hem in zone op te vangen. Als hij voorbij Ludo Coeck kwam, kwam hij Luc Millecamps tegen. Wat me is bijgebleven, is hoe stevig hij op zijn benen stond. Ik heb ook een paar rechtstreekse duels met hem uitgevochten, dat was een boomstam, die gaf geen krimp. Je moest bij zijn dribbels wat geluk hebben dat hij je niet in de wind zette. Niemand kon zeggen: zo stop ik Maradona af.'

Truitjes zonder namen

Uiteindelijk was niet Maradona, maar Erwin Vandenbergh de man van de match, met een tergend trage trap, het openingsdoelpunt van dat WK. Vandenbergh vormde het aanvalsduo met Alex Czerniatinksy. Allebei waren ze net getransfereerd naar Anderlecht dat voor zijn twee nieuwe spitsen het toenmalige recordbedrag van 100 miljoen frank had betaald, 2,5 miljoen euro vandaag.

Na de wedstrijd wisselde Jean-Marie Pfaff, die na zijn eerste seizoen bij Bayern een sterke wedstrijd keepte, zijn handschoenen met de trui van Maradona. Maurice De Schrijver heeft ook nog een truitje van een Argentijn uit die match. 'Maar ik weet echt niet meer van wie, ik zou dat eens moeten opzoeken.' In die tijd stonden er geen namen op de shirts.

Voor de tweede wedstrijd nam Meeuws weer zijn plaats achteraan in, De Schrijver zou de tweede en laatste wedstrijd uit de tweede ronde nog spelen, tegen de USSR. In december speelde hij zijn laatste interland, in februari 1983 moest hij na een verschrikkelijke tackle door Michel De Wolf bijna een jaar langs de kant blijven en haalde nooit meer zijn vroegere niveau.

Maradona, die in de openingswedstrijd een vrije trap tegen de lat zag uiteenspatten, zou vier jaar later wraak nemen tegen België en zijn ploeg naar een nieuwe wereldtitel voeren.

Fiche van de match Goal: Erwin Vandenbergh 63'. Camp Nou, Barcelona, Spanje Groepsfase WK 13 juni 1982

