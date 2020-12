Op basis van de input van onze lezers stelde Sport/Voetbalmagazine een top 25 van kippenvelmatchen aller tijden samen. Vandaag nummer 13: Kroatië-België van 11 oktober 2013.

'Het was absoluut een speciaal moment', weet Franky Van Der Elst, die als co-commentator van Bart Raes fungeerde voor Vier en ter plaatse het cruciale duel volgde. 'Dat kon je wel merken aan het enthousiasme in onze stemmen. Het was een belangrijke wedstrijd voor het Belgisch voetbal en bondscoach Marc Wilmots. Het was al een hele tijd geleden dat de Rode Duivels zich nog eens hadden geplaatst voor een eindtoernooi. Ze speelden daar goed, kwamen eigenlijk nooit in de problemen, met toch een vrij jonge ploeg.'

'Ik vertelde toen over Romelu Lukaku, die amper twintig jaar oud was, dat vertrouwen veel kan doen voor een jonge profvoetballer. We zaten in onze positie vrij laag en die magnifieke rush van Lukaku gebeurde recht voor ons. Je voelde dat moment aankomen.'

Voor Van Der Elst was het ook al het bewijs dat Lukaku, eenmaal op snelheid, maar moeilijk af te stoppen valt. 'Hij tikte de bal net weg voor een verdediger die eraan kwam', rakelt de gewezen international op. 'Nadien werd Romelu alleen nog maar sterker en krachtiger in die specifieke fases. Geef je hem een paar meter om die explosiviteit te gebruiken, dan ben je als rechtstreeks tegenstander op voorhand al verloren. Een verkeerde tussenkomst betaal je tegen hem altijd cash.'

De transformatie van Lukaku de afgelopen jaren imponeerde Van Der Elst. 'Romelu werd technisch beter, houdt de ballen goed bij en combineert sterker', beweert de voormalige controlerende middenvelder. 'We moeten enorm blij dat we zo iemand hebben rondlopen bij onze nationale ploeg. Hij straalt net als Kevin De Bruyne uit dat hij wil winnen. Dat zijn leiders, de mannen die de rest op sleeptouw nemen. Romelu is een kapstok voor die ganse ploeg, ook al door zijn ongelofelijk aantal goals. Je kunt op hem vertrouwen. Als we het eventjes moeilijk hebben, kunnen we ook in de omschakeling op hem rekenen. De nationale ploeg hoeft niet altijd meer wedstrijden te domineren. Maar nu mag en moet er ook eens geoogst worden.'

Fiche van de match Goals: Romelu Lukaku 15'; Romelu Lukaku 38'; Niko Kranjcar 83' Maksimirstadion, Zagreb, Kroatië Kwalificatiewedstrijd voor WK 2014 11 oktober 2013

