Op basis van de input van onze lezers stelde Sport/Voetbalmagazine een top 25 van kippenvelmatchen aller tijden samen. Vandaag nummer 15: AC Milan-Club Brugge van 22 oktober 2003.

'Die wedstrijd zit zeker bij mijn persoonlijke top drie van herinneringen als actief voetballer', werpt Sandy Martens, nu 47, op aan de telefoon. 'Omdat het toch wel om een serieuze belevenis ging. In Milaan, dat vond ik al speciaal, want ik had als kind Marco van Basten als idool. Ik keek op naar hem, toen hij samen met Frank Rijkaard en Ruud Gullit naar AC Milan trok.

'Nooit had ik gedacht om in die ploeg van Club Brugge een basisplaats te kunnen veroveren. En bovendien realiseerden we daar toch een mirakel, door te gaan winnen. Ik herinner me dat we er ferm hebben afgezien en ook wel werden gediend met de nodige portie geluk. Dany Verlinden kende toen ook echt een superdag.'

De ex-aanvaller, vandaag aan de slag als bezorger van medisch materiaal in Oost- en West-Vlaanderen, haalt graag de Noorse coach Trond Sollied aan als een belangrijke factor. 'Ook al was er een fameus niveauverschil, hij vond dat we altijd moesten genieten', beweert de elfvoudige Rode Duivel. 'Hij hield ons altijd voor dat we per duel zeker een aantal kansen zouden versieren. Onze scoringscoëfficiënt lag onder hem altijd hoog. Dat gaf veel zelfvertrouwen.'

'En Andrés Mendoza was toch vooral een raar manneke', vervolgt Martens. 'Ik kon goed met hem overweg, ook al was het heel moeilijk om door de taalbarrière met hem te communiceren. Op het veld zat de klik goed.'

'Maar de Peruaan was onvoorspelbaar: hij scoorde soms op ongelofelijke wijze. Anderzijds: als hij geen zin had, dan stak hij ook geen poot uit. Je kon moeilijk op voorhand inschatten wat voor een dag hij had. Gelukkig hadden we een hechte spelersgroep die dergelijke artiesten aanvaardde en er voor zorgde dat hij ook zijn topmomenten kende.'

Fiche van de match Goals: Andrés Mendoza 33'. San Siro, Milaan, Italië Poulefase Champions League 2003/04 22 oktober 2003

