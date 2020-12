Op basis van de input van onze lezers stelde Sport/Voetbalmagazine een top 25 van kippenvelmatchen aller tijden samen. Vandaag nummer 17: Liverpool-Barcelona van 7 mei 2019.

'Eigenlijk is het onmogelijk, maar omdat jullie het zijn, denk ik toch dat het kan.' Na de ongelooflijke 4-0-overwinning van Liverpool tegen FC Barcelona verklaarde Jürgen Klopp dat hij dat voor de wedstrijd in de kleedkamer gezegd had tegen 'the lads'.

Barça had de heenwedstrijd in de halve finale van de Champions League thuis met 3-0 gewonnen. Het verschil in Camp Nou heette Lionel Messi, die twee doelpunten maakte, waarvan één schitterende vrijschop.

De terugmatch zal de geschiedenis ingaan als die van de snel genomen corner van Trent Alexander-Arnold richting Divock Origi. Terwijl de spelers van Barça nog stonden rond te kijken en zich te organiseren, prikte onze landgenoot de 4-0 binnen. Wat volgde, was een delirium. Commentator Steve Hunter ging uit zijn dak, zoals je in onderstaand filmpje kan zien.

Ook na de wedstrijd was het weer smullen van Klopp. In een van de talloze interviewtjes die hij achteraf weggaf, zei hij, kijkend op zijn horloge: 'Het is tien na tien. De meeste kinderen liggen waarschijnlijk al in bed. Dus ik kan het nu wel zeggen: these boys are fucking intelligent giants. Het is ongelooflijk! Geef me maar een boete als je wil. Ik heb er gewoon geen andere woorden voor.'

Mo Salah, die die avond in de tribune zat, vatte het misschien nog het best samen met het opschrift op zijn zwarte T-shirt. Daarop stond in grote witte letters geschreven: NEVER GIVE UP.

Fiche van de match Goals: Divock Origi 7'; Georginio Wijnaldum 54'; Georginio Wijnaldum 56'; Divock Origi 79'. Anfield, Liverpool, Engeland Halve finale Champions League 2018/19 7 mei 2019

