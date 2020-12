Op basis van de input van onze lezers stelde Sport/Voetbalmagazine een top 25 van kippenvelmatchen aller tijden samen. Vandaag nummer 2: België-Japan van 2 juli 2018.

In het exclusieve interview dat Sport/Voetbalmagazine eerder deze maand had met premier Alexander De Croo had hij het ook over deze match.

Ook u bent fan van de nationale ploeg, zo blijkt uit uw tweets, onder meer tijdens het jongste WK in Rusland.

Alexander De Croo: 'Zelden ben ik uitbundiger geweest na een goal dan in die match tegen Japan, na dé counter van de eeuw. Een staaltje van indrukwekkend teamwork, wat ik zo graag zie: na twee sublieme passes van De Bruyne en Meunier cijfert Lukaku zich weg door over de bal te stappen waardoor Chadli kan scoren. Kippenvel!'

'Mijn liefde voor de Duivels gaat zelfs nog veel verder terug, al van sinds het WK in Mexico in 1986, toen ik elf jaar was. We hadden thuis bewust geen tv, maar mijn grootouders wel. Dus logeerde ik er graag, zeker tijdens dat WK. Dan kon ik 's nachts naar de Rode Duivels kijken, tot de halve finale tegen het Argentinië van Maradona. Behalve dat hij een geniale voetballer was, herinner ik me van hem wel niet veel meer.'

Merkt u tijdens uw buitenlandse bezoeken hoe bekend de Rode Duivels zijn?

De Croo: 'Absoluut. Tijdens mijn bezoeken in Afrika hoorde ik telkens weer dezelfde namen vallen: vooral Kompany en Lukaku, maar ook Hazard, De Bruyne... Het is niet te onderschatten hoezeer wij nu als land wereldwijd geassocieerd worden met onze succesgeneratie in het voetbal. Dat succes, die eendracht ook, moeten we koesteren.'

Fiche van de match Goals: Genki Haraguchi 48'; Takashi Inui 52'; Jan Vertonghen 69'; Marouane Fellaini 74'; Nacer Chadli 94'. Rostov Arena, Rostov aan de Don, Rusland 1/8 finale WK 2 juli 2018

