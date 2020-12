Op basis van de input van onze lezers stelde Sport/Voetbalmagazine een top 25 van kippenvelmatchen aller tijden samen. Vandaag nummer 4: FC Barcelona-PSG van 8 maart 2017.

De heenwedstrijd uit 2017 in Parijs, op 14 februari, is al een Valentijnscadeau om van te snoepen. Een wervelend PSG speelt Barcelona overhoop: 4-0. Parijs wordt gek, in Qatar rekenen ze zich al rijk.

Drie weken later. Volgens So Foot dineren PSG-spelers Thomas Meunier, Julian Draxler, Blaise Matuidi en Marco Verratti een paar dagen voor de return samen. De Italiaan merkt op: 'Als we ginder met 5-1 verliezen, gaan we dan tevreden zijn, denk je?'

Verratti vermoedt dat het nog niet is gelopen, Unai Emery denkt hetzelfde. Alleen staat hen nog veel erger te wachten.

Dé remontada

In Spanje hebben ze het drie weken over niks anders gehad dan een remontada. Dé remontada. Luis Enrique haalt het te pas en te onpas aan, om het vuur van het geloof in het onmogelijke brandende te houden. Bij de tegenstander ligt het plan ook al klaar: Barcelona laag opvangen en dan uitbreken.

De keuze van het lage blok vliegt als een natte dweil terug in het gezicht van de Parijzenaars. Al in de derde minuut zet Luis Suárez Camp Nou in brand: 1-0. Geen man overboord, maar toch.

Een belegering volgt. PSG kraakt, maar houdt stand. Tot vlak voor rust, wanneer Layvin Kurzawa de bal ongelukkig in doel werkt. 2-0. Rust. Tijd om te herschikken, tijd voor een donderpreek.

Die heeft welgeteld vijf minuten effect. Wanneer Neymar Meunier voorbijsnelt op een dieptepas van Iniesta probeert hij de Braziliaan struikelend af te stoppen. Schouders raken benen. Strafschop. Iets voor Messi, 3-0. Stilaan wenkt de remontada.

Thuis kruipen we stilaan wat dichter bij ons toestel. Cavani raakt de paal, Emery, stilaan radeloos, laat Dí María invallen. Een paar minuten later springt de coach in de armen van Verratti. Cavani maakt de 3-1.

Het mooiste moet dan echter nog komen. Neymar ontbindt zijn duivels en krult in de 88e minuut een vrije trap binnen: 4-1. Eerste minuut extra speeltijd, nieuwe strafschop: Neymar stuurt Trapp naar de verkeerde kant. Bij So Foot denken ze aan het restaurantbezoek en de 5-1 van Verratti. Zouden ze blij zijn, bij PSG, met deze eindscore?

Dan volgt de 95e minuut. Neymar zet vanaf links voor en invaller Sergi Roberto duwt met rechts voorbij Trapp. PSG KO.

'We zijn deze match niet begonnen als profs', was de conclusie van Meunier achteraf. 'We hebben ons laten slachtofferen.'

Fiche van de match Goals: Luis Suárez 3'; Layvin Kurzawa 41' (owngoal); Lionel Messi 50'; Edinson Cavani 62'; Neymar 88'; Neymar 91'; Sergi Roberto 95'. Camp Nou, Barcelona, Spanje 1/8 finale Champions League 8 maart 2017

De heenwedstrijd uit 2017 in Parijs, op 14 februari, is al een Valentijnscadeau om van te snoepen. Een wervelend PSG speelt Barcelona overhoop: 4-0. Parijs wordt gek, in Qatar rekenen ze zich al rijk.Drie weken later. Volgens So Foot dineren PSG-spelers Thomas Meunier, Julian Draxler, Blaise Matuidi en Marco Verratti een paar dagen voor de return samen. De Italiaan merkt op: 'Als we ginder met 5-1 verliezen, gaan we dan tevreden zijn, denk je?'Verratti vermoedt dat het nog niet is gelopen, Unai Emery denkt hetzelfde. Alleen staat hen nog veel erger te wachten.In Spanje hebben ze het drie weken over niks anders gehad dan een remontada. Dé remontada. Luis Enrique haalt het te pas en te onpas aan, om het vuur van het geloof in het onmogelijke brandende te houden. Bij de tegenstander ligt het plan ook al klaar: Barcelona laag opvangen en dan uitbreken.De keuze van het lage blok vliegt als een natte dweil terug in het gezicht van de Parijzenaars. Al in de derde minuut zet Luis Suárez Camp Nou in brand: 1-0. Geen man overboord, maar toch.Een belegering volgt. PSG kraakt, maar houdt stand. Tot vlak voor rust, wanneer Layvin Kurzawa de bal ongelukkig in doel werkt. 2-0. Rust. Tijd om te herschikken, tijd voor een donderpreek.Die heeft welgeteld vijf minuten effect. Wanneer Neymar Meunier voorbijsnelt op een dieptepas van Iniesta probeert hij de Braziliaan struikelend af te stoppen. Schouders raken benen. Strafschop. Iets voor Messi, 3-0. Stilaan wenkt de remontada.Thuis kruipen we stilaan wat dichter bij ons toestel. Cavani raakt de paal, Emery, stilaan radeloos, laat Dí María invallen. Een paar minuten later springt de coach in de armen van Verratti. Cavani maakt de 3-1.Het mooiste moet dan echter nog komen. Neymar ontbindt zijn duivels en krult in de 88e minuut een vrije trap binnen: 4-1. Eerste minuut extra speeltijd, nieuwe strafschop: Neymar stuurt Trapp naar de verkeerde kant. Bij So Foot denken ze aan het restaurantbezoek en de 5-1 van Verratti. Zouden ze blij zijn, bij PSG, met deze eindscore?Dan volgt de 95e minuut. Neymar zet vanaf links voor en invaller Sergi Roberto duwt met rechts voorbij Trapp. PSG KO.'We zijn deze match niet begonnen als profs', was de conclusie van Meunier achteraf. 'We hebben ons laten slachtofferen.'