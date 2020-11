In Leuven klopten de Duivels concurrent Engeland met 2-0. Denemarken haalde het in de absolute slotfase met 2-1 van IJsland. De kwalificatie voor de Final Four is zo nog niet binnen, maar woensdag volstaat een gelijkspel tegen Denemarken voor plaatsing. Engeland is na de nederlaag uitgeschakeld.

De Rode Duivels hebben zondag op de vijfde en voorlaatste speeldag van de groepsfase van de Nations League dus een goede zaak gedaan.

België en Engeland begonnen meteen aan een erg hoog tempo aan de partij in het King Power at Den Dreef Stadion. Harry Kane, die tegen de Rode Duivels zijn vijftigste cap vierde, mikte vanop afstand een eerste kansje naast. De Duivels waren echter niet onder de indruk. Youri Tielemans kreeg na tien minuten te veel ruimte aan de rand van de zestien en profiteerde maximaal. Zijn schot, dat nog lichtjes afweek op Mings, verdween voorbij Pickford in doel, 1-0.

De reactie van de Engelsen kwam er meteen. Uitgerekend spits Lukaku moest op de doellijn redding brengen op een kopbal van opnieuw Kane.

Engeland lag zeker niet onder in het veldspel, maar de Duivels toonden zich dodelijk efficiënt. Na een discutabele fout van Rice op De Bruyne op de rand van de zestien krulde Mertens de bal bij de daaropvolgende vrijschop heerlijk over de muur en voorbij Pickford. Mertens liep na zijn goal - in zijn thuisstad Leuven - dolgelukkig in de armen van jubilerende bondscoach Roberto Martinez, die zondag zijn vijftigste interland coachte. De Rode Duivels stonden halverwege de eerste helft 2-0 voor.

Bij de Engelsen was Jack Grealish, de kapitein van Aston Villa, en voor het eerst basisspeler bij de Three Lions in een wedstrijd met inzet; de meest bedrijvige man. Engeland slaagde er met momenten in de Duivels voor het eigen doel vast te zetten, maar grote kansen bleven in het slot van de eerste periode uit.

Oog van de naald

De tweede periode begon met een nieuwe tegenvaller voor de Engelsen. Aanjager Henderson bleef met een kwaaltje in de kleedkamer. Vlak voor de aftrap had Southgate ook al Raheem Sterling al van zijn lijstje moeten schrappen met een blessure. Toch bleven de Engelsen de Duivels onder druk zetten. Mount trapte een vrijschop vanop de rand van de zestien over, Kane mikte te zwak op Courtois en Grealish schoot nipt over.

De Duivels zakten iets te diep in, maar creërden een kwartier voor tijd toch nog eens een grote kans. Mertens bediende Lukaku die recht op Pickford besloot. De Engelse druk bleek gebroken. Lukaku schoot in de toegevoegde tijd ook nog eens rakelings naast. Het bleef 2-0.

In Kopenhagen was Denemarken intussen door het oog van de naald gekropen. Na een vroege penaltygoal van Eriksen (12.) maakte Kjartansson vijf minuten voor tijd gelijk voor IJsland. Sterspeler Eriksen hield met een nieuw strafschopdoelpunt in blessuretijd de drie punten toch nog thuis voor Denemarken.

De Scandinaviërs blijven zo nog in de running voor de Final Four. Woensdag volstaat voor de Duivels een punt tegen Denemarken op de slotspeeldag van de groepsfase. De Denen moeten winnen. In september wonnen de Duivels de heenmatch in Kopenhagen met 0-2.

In de tussenstand telt België 12 punten, tegen 10 voor Denemarken en 7 voor Engeland. IJsland heeft 0 punten.

De eindfase van de Nations League vindt volgend jaar plaats tussen 6 en 10 oktober. De winnaar van groep 1 zal normaal gesproken de eindronde van het toernooi organiseren. Italië, Nederland en Polen toonden al interesse. Wereldkampioen Frankrijk plaatste zich zaterdag als eerste land voor de Final Four.

Martinez: 'Klinisch'

Bondscoach Roberto Martinez toonde zich tevreden met de nochtans niet overweldigende prestatie van de Rode Duivels. 'Ik onthoud de mentaliteit', zei hij na afloop. 'We hebben vandaag op een heel professionele manier gewonnen.'

'We waren heel gefocust vandaag en voor rust erg klinisch. Dat is ook een kwaliteit. Ik vond ons daarom toch de beste ploeg op het veld. Na de pauze hebben we meer moeten verdedigen. Engeland zette ons onder druk. We hadden de mogelijkheden op de tegenaanval meer moeten benutten, maar ik onthou de mentaliteit vandaag. We hebben achteraan de nul gehouden. Dit was vandaag een andere manier van goed spelen. Het ging vandaag niet over de manier waarop we wonnen. Het ging om het winnen zelf. We zijn heel professioneel geweest. We waren in de tweede helft vaak één pass verwijderd van een goede kans. Dat is een minpuntje. We gaven de bal soms net iets makkelijk weg.'

'Ik wil Engeland wel krediet geven voor deze match', ging de bondscoach verder. 'De verhoudingen lagen anders dan vorige maand op Wembley. Engeland heeft ditmaal meer kansen gecreërd. Ik heb geen enkele uitgespeelde kans genoteerd, maar ze waren wel geregeld gevaarlijk. Ze hadden ook meer balbezit. Dat zijn wij niet gewoon. Met deze ploeg willen we het balbezit gewoonlijk domineren. We waren op dat vlak niet helemaal in onze normale doen, maar in een wedstrijd als vandaag kan dat. Maar ik wil het niet te veel zien.'

