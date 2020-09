In Lissabon begint het proces tegen de 31-jarige Portugese hacker Rui Pinto, de man achter Football Leaks, waarin talloze smerige details uit het topvoetbal werden blootgelegd.

De voormalige geschiedenisstudent, die in 2015 uitweek naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest, moet tegenwoordig strenge regels volgen in eigen land. Rui Pinto geniet namelijk via de Portugese justitie van een getuigenbeschermingsprogramma, waardoor hij in een zogenaamd safe house van politiebewaking geniet als onderdeel van de deal die werd gesloten. In ruil mogen zij dan gebruikmaken van zijn data.

Invloedrijke vijanden

De man achter het onthullingsplatform Football Leaks, dat meer dan 70 miljoen vertrouwelijke documenten - hetgeen overeenkomt met een databestand van 3,4 terabyte - onderschepte en vrijgaf, maakte de voorbije jaren veel invloedrijke vijanden. Op basis van zijn hackerswerk ontstonden sinds 2016 duizend artikels, met straf- en sportrechterlijke gevolgen. Zo werd de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo wegens belastingontduiking veroordeeld tot een geldboete van 20 miljoen euro en een straf met een proeftijd. Ook een aantal van de wereldwijd machtigste voetbalmakelaars worden tot op vandaag wegens zware fiscale overtredingen en witwassen achtervolgd. Zelfs huidig FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd door een aantal bestanden in de problemen gebracht, het Zwitserse openbaar ministerie zit hem op de hielen.

Schatkist

Maar tot nu toe belandde enkel Rui Pinto effectief ook in de gevangenis. De tenlastelegging is dan ook niet min: hacking en afpersing. Er wordt daarvoor een effectieve straf gevraagd van 25 jaar opsluiting. De enige steun en de hoop waarop de Portugees momenteel terugvalt, is zijn akkoord met justitie. Want Rui Pinto opende daarbij volledig zijn schatkist aan informatie: hij maakte acht gecodeerde harde schijven toegankelijk, met een totaal volume van 17,5 terabyte.

In het Duitse weekblad Der Spiegel gaf Rui Pinto sinds het begin van Football Leaks al meermaals aan dat hij zichzelf niet ziet als een hacker. 'Maar ik aanvaard wel dat enkele van mijn handelingen door de Portugese rechtsstaat misschien als illegaal kunnen worden bekeken', verklaarde hij in december. 'Mijn juiste antwoorden op de meeste vragen zal ik geven in de rechtbank, de enige locatie die daarvoor is geschikt.'

Na zijn arrestatie in januari werd hij even vastgehouden in een Hongaarse gevangenis, waar Rui Pinto naar eigen zeggen een 'psychische foltering' onderging. Gelukkig werd hij amper twee maanden later uitgeleverd aan Portugal. In april dit jaar werd zijn huisarrest opgegeven, sinds 7 augustus is hij (voorlopig) weer een vrij man.

Negentig misdrijven

Is Rui Pinto nu een hacker, spion of piraat, of toch eerder een waardevolle klokkenluider? Dat zal de rechter uitmaken. Maar liefst negentig misdrijven liggen op tafel. Puur inhoudelijk vallen ze gemakshalve terug te brengen tot afpersing, het illegaal toegang krijgen tot vertrouwelijke data en inbreuken op het briefgeheim.

Justitie had de Portugees nodig bij het onderzoek, want vaak werden zijn harde schijven beveiligd met een paswoord dat bestond uit meer dan veertig karakters. 'Ik ga er niet van uit dat ik de binnenmuren van de gevangenis nog zal weerzien', beweerde Rui Pinto recent in Der Spiegel, nadat de directeur van de strafvervolgingsautoriteiten hem loofde voor zijn inspanningen.

Rui Pinto wordt vertegenwoordigd door drie advocaten. De Portugees Francisco Teixeira da Mota en zijn dochter Luísa, en de Franse klokkenluidersexpert William Bourdon. Zij willen in totaal 45 getuigen oproepen, onder wie de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. 'Ik wil vrijgesproken worden', zo klinkt het kordaat bij de beklaagde.

(frédéric vanheule)

